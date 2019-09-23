Forevermark запускает кампанию «TRUSTFOREVERMARK» в Индии

Сачин Джейн (Sachin Jain), президент Forevermark India, говоря об этой кампании, заявил: «Бриллиант - это эмоциональная покупка, чтобы отметить особый случай, однако к покупке привязано столько беспокойств, что потребители часто теряют эмоции. В Forevermark мы хотим, чтобы наш клиент принимал участие в покупке и не беспокоился о подлинности продукта. Посредством кампании #TrustForevermark мы стремимся убедить потребителя в том, что бренд торгует одними из самых красивых, природных, редких и ответственно добытых бриллиантов в мире».
Кампания проливает свет на обещание Forevermark быть брендом натуральных, красивых, редких и ответственно добытых камней. Поскольку только менее 1% мировых бриллиантов имеют право стать бриллиантом Forevermark с уникальным номером надписи, потребители могут поверить, что они покупают одни из самых красивых бриллиантов в мире.
Аруна Гаитонде, шеф-редактор Азиатского бюро Rough&Polished