Эксклюзив

Алмазный скальпель и система тендеров: скупой платит дважды?

ООО «Кристалин» является единственным в России предприятием, изготавливающим для отечественной медицины микрохирургические алмазные лезвия, соответствующие мировым требованиям, которые применяются в офтальмологии, нейрохирургии и пластической хирургии...

23 сентября 2019

Дидье Жиар: жесткая конкуренция среди диамантеров - один из факторов ценовой войны

Девятого сентября Французская ассоциация геммологии (Association Française de Gemmologie, AFG) провела свое очередное Парижское геммологическое рандеву. В преддверии этого мероприятия его организатор, руководитель AFG Дидье Жиар (Didier Giar)...

16 сентября 2019

«Отрасль находится под некоторым давлением, да ведь и сами алмазы, как известно, образуются под огромным давлением!» - говорит д-р Мартин Лик

Д-р Мартин Лик (Martin Leake), ветеран в области драгоценных камней, доктор геологии, проработал 22 года в BHP Billiton, а также создал маркетинговое подразделение мирового класса для компании Grib Diamonds в Антверпене. Позже, будучи независимым...

09 сентября 2019

Восстановление алмазной отрасли возможно в течение года при сохранении спроса со стороны конечного потребителя – Пол Зимниски

Независимый аналитик и консультант алмазной отрасли заявил, что в течение года, если спрос со стороны конечного потребителя сохранится, отрасль природных алмазов будет в лучшем положении. Пол Зимниски (Paul Zimnisky), дипломированный финансовый...

02 сентября 2019

Работая с учетом своих слабых и сильных сторон

Канон Джхавери (Canon Jhaveri) рос,  наблюдая за отцом-дилером бриллиантов и своим дядей, занимавшимся бриллиантами. Сверкание бриллиантов восхищало маленького мальчика, который становился все больше заинтригованным при каждом своем...

26 августа 2019

Forevermark запускает кампанию «TRUSTFOREVERMARK» в Индии

24 сентября 2019
Новости

forevermark_logo.pngЧтобы помочь всем потенциальным покупателям развеять свои сомнения, страхи и вопросы, возникающие при покупке алмазов, Forevermark, бриллиантовый бренд группы De Beers, запустил свою кампанию #TrustForevermark, направленную на потребителей ювелирных изделий с бриллиантами. Кампания укрепляет доверие к бренду, подчеркивая суть бренда, развеивает опасения, с которыми сталкиваются потребители при покупке бриллианта.
Сачин Джейн (Sachin Jain), президент Forevermark India, говоря об этой кампании, заявил: «Бриллиант - это эмоциональная покупка, чтобы отметить особый случай, однако к покупке привязано столько беспокойств, что потребители часто теряют эмоции. В Forevermark мы хотим, чтобы наш клиент принимал участие в покупке и не беспокоился о подлинности продукта. Посредством кампании #TrustForevermark мы стремимся убедить потребителя в том, что бренд торгует одними из самых красивых, природных, редких и ответственно добытых бриллиантов в мире».
Кампания проливает свет на обещание Forevermark быть брендом натуральных, красивых, редких и ответственно добытых камней. Поскольку только менее 1% мировых бриллиантов имеют право стать бриллиантом Forevermark с уникальным номером надписи, потребители могут поверить, что они покупают одни из самых красивых бриллиантов в мире.

Аруна Гаитонде, шеф-редактор Азиатского бюро Rough&Polished

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