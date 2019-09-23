Forevermark запускает кампанию «TRUSTFOREVERMARK» в Индии

Чтобы помочь всем потенциальным покупателям развеять свои сомнения, страхи и вопросы, возникающие при покупке алмазов, Forevermark, бриллиантовый бренд группы De Beers, запустил свою кампанию #TrustForevermark, направленную на потребителей ювелирных изделий с бриллиантами. Кампания укрепляет доверие к бренду, подчеркивая суть бренда, развеивает опасения, с которыми сталкиваются потребители при покупке бриллианта.Сачин Джейн (Sachin Jain), президент Forevermark India, говоря об этой кампании, заявил: «Бриллиант - это эмоциональная покупка, чтобы отметить особый случай, однако к покупке привязано столько беспокойств, что потребители часто теряют эмоции. В Forevermark мы хотим, чтобы наш клиент принимал участие в покупке и не беспокоился о подлинности продукта. Посредством кампании #TrustForevermark мы стремимся убедить потребителя в том, что бренд торгует одними из самых красивых, природных, редких и ответственно добытых бриллиантов в мире».Кампания проливает свет на обещание Forevermark быть брендом натуральных, красивых, редких и ответственно добытых камней. Поскольку только менее 1% мировых бриллиантов имеют право стать бриллиантом Forevermark с уникальным номером надписи, потребители могут поверить, что они покупают одни из самых красивых бриллиантов в мире.