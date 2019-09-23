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26 августа 2019

Tiffany & Co. открывает больше бутиков в материковом Китае

24 сентября 2019
Новости

Tiffany & Co. борется с влиянием падающего китайского туризма, открывая больше бутиков в материковом Китае. Китайские туристы стали тратить меньше денег за рубежом из-за обесценивания юаня и неопределенности в отношении торговли США и Китая.

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                      Фото: Tiffany & Co.


В то время как расходы китайских туристов сократились за рубежом, продажи в материковом Китае значительно увеличились.
Кроме того, Tiffany & Co. уверена в том, что переживет любые тарифы на любые ювелирные изделия, произведенные в США и экспортированные в Китай, и найдет внутренние меры для снижения роста затрат.
Также сообщается, что Tiffany вскоре откроет магазин в аэропорту Пекина, а также сделает бутик в Шанхае своим флагманским магазином после своего нью-йоркского бутика. Министерство туризма Китая выпустило предупреждение о поездках в США в июне этого года, но даже до этого компания сообщила о падении продаж международным туристам на 25%.

Аруна Гаитонде, шеф-редактор Азиатского бюро Rough&Polished

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