Адвент-календарь для любителей ювелирных украшений стоимостью £ 100 000

Календарь стоимостью 100 000 фунтов стерлингов был выпущен в честь 100-летия компании.
«В течение столетия мы занимались бриллиантами, поэтому мы очень рады объявить о запуске нашего адвент-календаря на праздновании нашего 100-го Рождества в Beaverbrooks, - привело агенство заявление менеджера магазина в Beaverbrooks Norwich Келли Уэйл (Kelly Wale). - Создание нового календаря из наших самых красивых изделий с бриллиантами стало для нас важной вехой. Каждое изделие было отобрано вручную, чтобы подарок из каждой коробочки был максимально красивым и сверкающим».
Среди прочих подарков, в календаре будет спрятано платиновое кольцо с бриллиантами стоимостью 26 000 фунтов стерлингов и подвеска из белого золота с бриллиантами стоимостью 975 фунтов стерлингов.
Виктория Кири, корреспондент Европейского бюро Rough&Polished, Страсбург