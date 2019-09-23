Адвент-календарь для любителей ювелирных украшений стоимостью £ 100 000

23 сентября 2019

Ювелирная компания Beaverbrooks, бутик которой расположен в торговом центре в городе Норвич, создала адвент-календарь класса люкс с бриллиантами в качестве подарков на каждый день до Рождества 2019 года, сообщило агенство Eastern Daily Press.

Календарь стоимостью 100 000 фунтов стерлингов был выпущен в честь 100-летия компании.

«В течение столетия мы занимались бриллиантами, поэтому мы очень рады объявить о запуске нашего адвент-календаря на праздновании нашего 100-го Рождества в Beaverbrooks, - привело агенство заявление менеджера магазина в Beaverbrooks Norwich Келли Уэйл (Kelly Wale). - Создание нового календаря из наших самых красивых изделий с бриллиантами стало для нас важной вехой. Каждое изделие было отобрано вручную, чтобы подарок из каждой коробочки был максимально красивым и сверкающим».

Среди прочих подарков, в календаре будет спрятано платиновое кольцо с бриллиантами стоимостью 26 000 фунтов стерлингов и подвеска из белого золота с бриллиантами стоимостью 975 фунтов стерлингов.



Виктория Кири, корреспондент Европейского бюро Rough&Polished, Страсбург