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Прибыль от добычи алмазов ZCDC в июле снизилась более чем вдвое - СМИ

23 сентября 2019
Новости

zcdc_logo.pngДобыча алмазов Zimbabwe Consolidated Diamond Company (ZCDC) в июле упала на 78,9%, до 37 052 ​​каратов, с 175 768 каратов в предыдущем месяце, сообщает местный еженедельник.
Данные, полученные из министерства по разработке рудников и шахт, показали, что государственная алмазодобывающая компания также получила доход в размере $1,7 млн за отчетный период по сравнению с $7,9 млн в июне.
Генеральный директор Minerals Marketing Corporation of Zimbabwe (MMCZ) Тонгаи Музенда (Tongai Muzenda) заявил, что цены на алмазы за последние три месяца упали на 30-40%.
Тем не менее неназванный источник в компании, на который ссылается Zimbabwe Standard, сказал, что хотя падение цен было одним из факторов снижения прибыли, так как были и другие причины.
«Проблема зимбабвийских алмазов заключается в том, что качество на международном рынке не очень хорошее, но, тем не менее есть утверждения, что высшее руководство компании все еще участвует в тайных сделках, которые могут повлиять на деятельность компании», - сообщил источник.
ZCDC переживала бурный период после увольнения по меньшей мере девяти членов высшего руководства, включая главного исполнительного директора Морриса Мпофу (Morris Mpofu) по обвинениям в преступном злоупотреблении служебным положением. Говорят, что такая коренная реорганизация стала причиной спада производства.

Мэтью Няунгуа, шеф-редактор Африканского бюро Rough&Polished

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