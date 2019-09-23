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Д-р Мартин Лик (Martin Leake), ветеран в области драгоценных камней, доктор геологии, проработал 22 года в BHP Billiton, а также создал маркетинговое подразделение мирового класса для компании Grib Diamonds в Антверпене. Позже, будучи независимым...

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26 августа 2019

BlueRock продала алмаз весом 10,6 карата за $9 751 за карат

23 сентября 2019
Новости

bluerockdiamonds_logo.pngКомпания BlueRock Diamonds, которая владеет алмазным рудником Кареевлей (Kareevlei) в Южной Африке и ведет на нем операции по добыче алмазов, продала камень весом 10,6 карата по цене, которая составила $103 000 или $9 751 за карат.
Это шестой алмаз, который был продан в этом году более чем за $50 000, а общая сумма от продажи камней составила $600 000.
«Реализация еще одного дорогостоящего алмаза… продолжает поддерживать растущий потенциал шахты Каревлей», - сказал председатель правления компании Майк Хьюстон (Mike Houston).
Проект Кареевлей охватывает 3 000 га и состоит из пяти известных алмазоносных кимберлитовых трубок. Шахта входит в топ-10 рудников в мире по производству самых дорогих камней по средней стоимости за карат.

Мэтью Няунгуа, шеф-редактор Африканского бюро Rough&Polished

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