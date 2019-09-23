BlueRock продала алмаз весом 10,6 карата за $9 751 за карат

Это шестой алмаз, который был продан в этом году более чем за $50 000, а общая сумма от продажи камней составила $600 000.
«Реализация еще одного дорогостоящего алмаза… продолжает поддерживать растущий потенциал шахты Каревлей», - сказал председатель правления компании Майк Хьюстон (Mike Houston).
Проект Кареевлей охватывает 3 000 га и состоит из пяти известных алмазоносных кимберлитовых трубок. Шахта входит в топ-10 рудников в мире по производству самых дорогих камней по средней стоимости за карат.
Мэтью Няунгуа, шеф-редактор Африканского бюро Rough&Polished