Gemfields ожидает снижения промежуточной прибыли

Компания зафиксировала чистую прибыль в размере $16 млн за шесть месяцев, закончившихся 30 июня 2018 года.
В компании заявили, что прибыль и общая прибыль на акцию, как ожидается, останутся неизменными на уровне $0,01 в течение шестимесячного периода.
Gemfields сообщила, что за рассматриваемый период выручка от добычи рубинов на руднике Монтепуэс составила $50 млн по сравнению с $71,8 млн, полученными в предыдущем сопоставимом периоде.
Выручка от производства изумруда на руднике Кагем за шесть месяцев составила $33,2 млн по сравнению с $21 млн за тот же период годом ранее.
Ожидается, что выручка Gemfields от ювелирного бизнеса Faberge снизится до $3,8 млн с $7 млн за рассматриваемый период в прошлом году.
Мэтью Няунгуа, шеф-редактор Африканского бюро Rough&Polished