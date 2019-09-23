Gemfields ожидает снижения промежуточной прибыли

Gemfields, которая является оператором и владельцем 75% акций изумрудного рудника Кагем (Kagem) в Замбии и рубинового рудника Монтепуэс (Montepuez) в Мозамбике, ожидает получить чистую прибыль в размере $12,4 млн за шесть месяцев, закончившихся 30 июня.Компания зафиксировала чистую прибыль в размере $16 млн за шесть месяцев, закончившихся 30 июня 2018 года.В компании заявили, что прибыль и общая прибыль на акцию, как ожидается, останутся неизменными на уровне $0,01 в течение шестимесячного периода.Gemfields сообщила, что за рассматриваемый период выручка от добычи рубинов на руднике Монтепуэс составила $50 млн по сравнению с $71,8 млн, полученными в предыдущем сопоставимом периоде.Выручка от производства изумруда на руднике Кагем за шесть месяцев составила $33,2 млн по сравнению с $21 млн за тот же период годом ранее.Ожидается, что выручка Gemfields от ювелирного бизнеса Faberge снизится до $3,8 млн с $7 млн за рассматриваемый период в прошлом году.