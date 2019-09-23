CTF сотрудничает с PGI для запуска коллекции «Peace Angel»

23 сентября 2019

Чтобы отпраздновать свое 90-летие, Chow Tai Fook выпустила коллекцию «Peace Angel» («Ангел мира») в сотрудничестве с Международной платиновой гильдией (Platinum Guild International, PGI). В коллекцию войдут более 20 различных изделий, созданных исключительно из платины, покрытых эмалью ярко-красного цвета, как и логотип компании. Это первая коллекция Chow Tai Fook, в которой объединены эти два материала. Дизайн платиновой коллекции «Peace Angel», овеянный крыльями голубей и ангелов, символизирует мир и красоту.









Фото: CTF







Хау Дэниел (Huw Daniel), генеральный директор PGI, заявил: «Несмотря на проблемы на рынке, с которыми сталкивается индустрия изделий класса люкс, включая все категории ювелирных изделий, наши партнеры продолжают стремиться к инновациям, которые предназначены для современных потребителей ювелирных изделий. Chow Tai Fook всегда была лидером в создании украшений из платины, и мы очень рады, что эта компания решила отпраздновать столь благоприятное событие, еще раз расширив границы инноваций в сфере платиновых украшений».

Генеральный менеджер по продвижению бренда в Chow Tai Fook Jewellery Алан Чань (Alan Chan) прокомментировал: «Сочетание чистоты, редкости и прочности платины со смелым и страстным внешним эффектом от красной эмали прославляет как внутреннюю силу, так и внешнюю элегантность современных китайских женщин».



Аруна Гаитонде, шеф-редактор Азиатского бюро Rough&Polished