Эксклюзив

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26 августа 2019

CTF сотрудничает с PGI для запуска коллекции «Peace Angel»

23 сентября 2019
Новости

Чтобы отпраздновать свое 90-летие, Chow Tai Fook выпустила коллекцию «Peace Angel» («Ангел мира») в сотрудничестве с Международной платиновой гильдией (Platinum Guild International, PGI). В коллекцию войдут более 20 различных изделий, созданных исключительно из платины, покрытых эмалью ярко-красного цвета, как и логотип компании. Это первая коллекция Chow Tai Fook, в которой объединены эти два материала. Дизайн платиновой коллекции «Peace Angel», овеянный крыльями голубей и ангелов, символизирует мир и красоту.

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                       Фото: CTF


Хау Дэниел (Huw Daniel), генеральный директор PGI, заявил: «Несмотря на проблемы на рынке, с которыми сталкивается индустрия изделий класса люкс, включая все категории ювелирных изделий, наши партнеры продолжают стремиться к инновациям, которые предназначены для современных потребителей ювелирных изделий. Chow Tai Fook всегда была лидером в создании украшений из платины, и мы очень рады, что эта компания решила отпраздновать столь благоприятное событие, еще раз расширив границы инноваций в сфере платиновых украшений».
Генеральный менеджер по продвижению бренда в Chow Tai Fook Jewellery Алан Чань (Alan Chan) прокомментировал: «Сочетание чистоты, редкости и прочности платины со смелым и страстным внешним эффектом от красной эмали прославляет как внутреннюю силу, так и внешнюю элегантность современных китайских женщин».

Аруна Гаитонде, шеф-редактор Азиатского бюро Rough&Polished

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