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Журнал Jewellery News Asia награждает победителей и финалистов дизайнерского конкурса 2018/19 года

20 сентября 2019
Новости

Журнал Jewellery News Asia провел награждение победителей и финалистов своего первого дизайнерского конкурса JNA Jewellery Design Competition 2018/19 во время приема в честь сентябрьской гонконгской ярмарки ювелирных изделий и драгоценных камней 2019 года, которая прошла в бизнес-центре Convention & Exhibition Centre, сообщает jewellerynet.com. 

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Фото: JNA


Конкурс, организованный Informa Markets, посвящен творчеству, инновациям и совершенству в ювелирном дизайне. На Конкурсе ювелирных украшений JNA 2018/19 года во время июньской ярмарки ювелирных изделий и драгоценных камней в Гонконге был объявлен один победитель и четыре лауреата в каждой из трех категорий. На вручении приза известный ювелирный дизайнер Фэй Лю (Fei Liu), который председательствовал в жюри, призвал на сцену победителей и лауреатов конкурса, чтобы вручить им призы. В категории «Dancing Stone», спонсируемой Crossfor Co Ltd, участники должны были включить инновационный и запатентованный механизм Dancing Stone в свои изделия по теме «New Fashion Tech». Генеральный директор Crossfor Co Ltd Хидетака Добаши (Hidetaka Dobashi) вручила призы в этой категории. Мами Очиаи (Mami Ochiai) из Японии получила первое место за ее впечатляющий дизайн ювелирных изделий Heptagram. Призы в категории «Dancing Stone» получили Санат Кармакар (Sanat Karmakar) из Египта, Мин Чен Сяо (Ming Cheng Hsiao) из Тайваня, Эллисон Айс (Allison Ice) из США и Ван Цзы Тин (Wang Zi Ting) из Китая. В категории «Платина» Лян Фан (Liang Fan) из Китая стал чемпионом за свое замечательное произведение «Звездные певцы». Награды также получили Чин Пан Локе (Chin Ban Loke) из Малайзии и Лю Фу Вэй (Liu Fu Wei) из Китая. Однако Мэн Фань Хуа (Meng Fan Hua) и Ши Сяо Ю (Shi Xiao Yu) из Китая не смогли присутствовать на церемонии. Алессио Боски (Alessio Boschi) из Италии был объявлен победителем за его исключительный сет «The Leonidas Man». На церемонии также наградили Евгения Ченя (Eugene YJ Chen) из Тайваня. Чэнь Хуэй Ци (Chen Hui Ci) была награждена  ​​Кэти Чен (Katie Cheng) из Man Sang Jewellery (Hong Kong) Ltd, в то время как Ребекка Чен (Rebecca Cheng) из Rio Pearl вручила призы Шахрзаду Гиви (Shahrzad Givi) из Ирана и Розалии Ничевой (Rozaliya Nicheva) из Болгарии. Директор ювелирных выставок Informa Markets Селин Лау вручила благодарственные письма трем спонсорам JNA Jewellery Design Competition 2018/19 - Хидетаке Добаси (Hidetaka Dobashi) из Crossfor Co, Таю Вонгу (Tai Wong) из PGI, Эми Ян (Amy Yan), Джонни Чену (Johnny Cheng) и Чану Мин Вину (Chan Ming Wing) из TPAHK.

Аруна Гаитонде, шеф-редактор Азиатского бюро Rough&Polished

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