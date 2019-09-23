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26 августа 2019

Сентябрьская ярмарка в Гонконге подтверждает свою приверженность торговле ювелирными изделиями

20 сентября 2019
Новости

Лидеры отрасли признали роль сентябрьской ярмарки в качестве крупнейшего в мире мероприятия «бизнес для бизнеса» по поиску поставщиков услуг в ювелирной отрасли, призвав к более тесному межотраслевому сотрудничеству для решения текущих задач сектора, сообщает jewellerynet.com.

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Фото: Hong Kong Jewellery&Gem Fair

 
Согласно сообщению, выступая на встрече для прессы по случаю сентябрьской ярмарки драгоценных камней и ювелирных изделий, директор по ювелирным ярмаркам Informa Markets Селин Лау (Celine Lau) также подтвердила приверженность организатора события созданию уникальной бизнес-платформы для ювелирного сообщества.
Лоуренс Ма (Lawrence Ma), президент-основатель Алмазной федерации Гонконга, Китай (Diamond Federation of Hong Kong), заявил, что сентябрьская ярмарка остается важным поводом для встречи покупателей и продавцов, несмотря на сложные условия в отрасли.
Се Хо Инь (Sze Ho Yin), президент Гонконгской ассоциации жемчуга (Hong Kong Pearl Association), тем временем призвал к укреплению партнерских отношений между торговыми ассоциациями в поиске государственной поддержки в секторе драгоценных камней и ювелирных изделий.
Кен Ло (Ken Lo), председатель Гонконгской ассоциацией производителей ювелирных изделий и нефрита (Hong Kong Jewellery & Jade Manufacturers Association), также подчеркнул потенциальные возможности для ведения бизнеса в Юго-Восточной Азии на фоне трудностей, возникающих из-за торговой войны между США и Китаем.

Аруна Гаитонде, шеф-редактор Азиатского бюро Rough&Polished

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