CIBJO выпустила обзор своей «Синей книги» по выбору ответственных поставщиков

Обзор был подготовлен Комиссией по ответственному выбору поставщиков CIBJO во главе с Филиппом Олденом. В отчете описывается программа, инициированная Комиссией по ответственным поставкам CIBJO совместно с Рабочей группой по цветным драгоценным камням при содействии Dragonfly Initiative. Эта программа включает в себя создание онлайн-инструментария, который предоставит сопроводительную документацию, чтобы помочь компаниям справиться с руководством «синей книги» по ответственным поставкам. Инструментарий будет представлен на предстоящем конгрессе CIBJO в Бахрейне и будет находится в свободном доступе для участников отрасли.
«CIBJO уверенно заявляет, что ни одному из членов организации или компаний в ювелирном секторе, которые работают согласно этическим стандартам, не должно быть отказано в возможности участвовать в бизнесе, потому что в любой конкретный момент времени у этого члена может не быть финансовых возможностей для удовлетворения требований системы соответствия, - сказал Филип Олден (Philip Olden). - В то же время CIBJO не принимает утверждение о том, что компания с ограниченными финансовыми ресурсами должна быть освобождена от проведения любой формы ответственной добычи и проверки должным образом».
Аруна Гаитонде, шеф-редактор Азиатского бюро Rough&Polished