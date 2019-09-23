CIBJO выпустила обзор своей «синей книги» по выбору ответственных поставщиков, которая определяет универсально согласованный набор рекомендуемых принципов ответственного сорсинга, которые могут применяться всеми участниками ювелирной индустрии.Обзор был подготовлен Комиссией по ответственному выбору поставщиков CIBJO во главе с Филиппом Олденом. В отчете описывается программа, инициированная Комиссией по ответственным поставкам CIBJO совместно с Рабочей группой по цветным драгоценным камням при содействии Dragonfly Initiative. Эта программа включает в себя создание онлайн-инструментария, который предоставит сопроводительную документацию, чтобы помочь компаниям справиться с руководством «синей книги» по ответственным поставкам. Инструментарий будет представлен на предстоящем конгрессе CIBJO в Бахрейне и будет находится в свободном доступе для участников отрасли.«CIBJO уверенно заявляет, что ни одному из членов организации или компаний в ювелирном секторе, которые работают согласно этическим стандартам, не должно быть отказано в возможности участвовать в бизнесе, потому что в любой конкретный момент времени у этого члена может не быть финансовых возможностей для удовлетворения требований системы соответствия, - сказал Филип Олден (Philip Olden). - В то же время CIBJO не принимает утверждение о том, что компания с ограниченными финансовыми ресурсами должна быть освобождена от проведения любой формы ответственной добычи и проверки должным образом».