Lucara добыла алмаз ювелирного качества весом 123 карата на руднике в Ботсване

Камень был добыт из обогащаемой руды в зоне магматического/пирокластического кимберлита (EM/PK (S)) в южной части рудника.
Магматический/пирокластический кимберлит также является источником алмазов «Lesedi La Rona» весом 1109 каратов, «Constellation» массой 813 каратов и недавно добытого «Sewelô» весом 1 758 каратов.
«Lucara довольна сохраняющимися высокими показателями работы рудника и постоянным производством крупных высококачественных алмазов, которые приносят более 70% общих доходов Lucara», - сказала исполнительный директор компании Эйра Томас (Eira Thomas).
С начала года на руднике Карове было добыто 29 алмазов весом более 100 каратов.
Lucara также реализовала 19 алмазов на сумму более $1 млн каждый в течение трех завершенных тендеров в этом году.
В частности семь камней были проданы на сумму более $2 млн, и один - более чем за $8 млн.
«Участие компаний на наших тендерах остается высоким, что свидетельствует о нашей хорошо зарекомендовавшей себя клиентской базе и производственном профиле Карове, который по-прежнему пользуется уважением и спросом на рынке», - сказала Томас.
Она добавила, что их клиентская база для платформы Clara выросла с четырех до более чем 20 клиентов с начала года.
Мэтью Няунгуа, шеф-редактор Африканского бюро Rough&Polished