Lucara добыла алмаз ювелирного качества весом 123 карата на руднике в Ботсване

20 сентября 2019

Lucara Diamond добыла белый алмаз ювелирного качества типа IIa массой 123 карата на полностью принадлежащем компании руднике Карове (Karowe) в Ботсване.

Камень был добыт из обогащаемой руды в зоне магматического/пирокластического кимберлита (EM/PK (S)) в южной части рудника.

Магматический/пирокластический кимберлит также является источником алмазов «Lesedi La Rona» весом 1109 каратов, «Constellation» массой 813 каратов и недавно добытого «Sewelô» весом 1 758 каратов.









Фото: Lucara







«Lucara довольна сохраняющимися высокими показателями работы рудника и постоянным производством крупных высококачественных алмазов, которые приносят более 70% общих доходов Lucara», - сказала исполнительный директор компании Эйра Томас (Eira Thomas).

С начала года на руднике Карове было добыто 29 алмазов весом более 100 каратов.

Lucara также реализовала 19 алмазов на сумму более $1 млн каждый в течение трех завершенных тендеров в этом году.

В частности семь камней были проданы на сумму более $2 млн, и один - более чем за $8 млн.

«Участие компаний на наших тендерах остается высоким, что свидетельствует о нашей хорошо зарекомендовавшей себя клиентской базе и производственном профиле Карове, который по-прежнему пользуется уважением и спросом на рынке», - сказала Томас.

Она добавила, что их клиентская база для платформы Clara выросла с четырех до более чем 20 клиентов с начала года.



Мэтью Няунгуа, шеф-редактор Африканского бюро Rough&Polished