Обыкновенные акции и конвертируемые облигации Stornoway подвергнут делистингу на TSX

Обжаловать данное решение Stornoway не намерена. Торговля простыми акциями и конвертируемыми долговыми обязательствами корпорации по-прежнему приостановлена.
Как сообщалось ранее, корпорация и ее дочерние компании - Stornoway Diamonds (Canada) Inc. (SDCI), Ashton Mining of Canada Inc. (Ashton) и FCDC Sales and Marketing Inc. (FCDC), совокупно именуемые SWY Parties, получили первоначальное постановление верховного суда Квебека (палата по коммерции) о защите в соответствии с законом о договоренности кредиторов компаний в целях реструктуризации их финансовых дел.
В дополнение к первоначальному постановлению судебной инстанции и в свете продолжающегося процесса реструктуризации Stornoway больше не намерена продолжать подавать данные о своих ценных бумагах в целях раскрытия информации в соответствии с профилем корпорации в системе электронного поиска и анализа информации SEDAR.
Stornoway - канадская компания по разведке и добыче алмазов со штаб-квартирой в Монреале, владеет 100% долей шахты Ренард (Renard) , первой алмазной шахты Квебека.
Алекс Шишло, редактор Европейского бюро Rough&Polished