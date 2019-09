Обыкновенные акции и конвертируемые облигации Stornoway подвергнут делистингу на TSX

Stornoway Diamond Corporation объявила о получении уведомления, что комитет по листингу Фондовой биржи Торонто (TSX) принял решение об исключении из обращения на биржевой площадке простых акций и конвертируемых долговых обязательств корпорации на момент закрытия торгов 18 октября 2019 года.Обжаловать данное решение Stornoway не намерена. Торговля простыми акциями и конвертируемыми долговыми обязательствами корпорации по-прежнему приостановлена.Как сообщалось ранее, корпорация и ее дочерние компании - Stornoway Diamonds (Canada) Inc. (SDCI), Ashton Mining of Canada Inc. (Ashton) и FCDC Sales and Marketing Inc. (FCDC), совокупно именуемые SWY Parties, получили первоначальное постановление верховного суда Квебека (палата по коммерции) о защите в соответствии с законом о договоренности кредиторов компаний в целях реструктуризации их финансовых дел.В дополнение к первоначальному постановлению судебной инстанции и в свете продолжающегося процесса реструктуризации Stornoway больше не намерена продолжать подавать данные о своих ценных бумагах в целях раскрытия информации в соответствии с профилем корпорации в системе электронного поиска и анализа информации SEDAR.Stornoway - канадская компания по разведке и добыче алмазов со штаб-квартирой в Монреале, владеет 100% долей шахты Ренард (Renard) , первой алмазной шахты Квебека.