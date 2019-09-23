Алмазный аукцион в Зимбабве привлек 25 фирм - СМИ

Третий в этом году аукцион по продаже алмазов в Зимбабве, который завершился на прошлой неделе, привлек 25 компаний из 28 приглашенных, привел местный еженедельник сообщение государственной маркетинговой компании.Генеральный директор Minerals Marketing Corporation of Zimbabwe (MMCZ) Тонгаи Музенда (Tongai Muzenda) не смог предоставить результаты тендера, поскольку, по его словам, в настоящее время идет работа по обработке предложений, сделанных потенциальными покупателями.Зимбабве предложила 316 000 каратов алмазов на аукционе, который был открыт 9 сентября.Алмазы были добыты государственной компанией Зимбабве Zimbabwe Consolidated Diamond Company.Аукцион привлек интерес покупателей из Бельгии, Дубая, Индии, Израиля и Южной Африки.В июне MMCZ пригласила семь международных покупателей алмазов для участия в частной продаже около 2 миллионов каратов алмазов.Это произошло после того, как власти страны отложили продажу алмазов, чтобы разобраться в процессах и процедурах, связанных с маркетингом драгоценных камней.Зимбабве планирует добыть 4,1 млн каратов алмазов в этом году по сравнению с 2,8 млн каратов камней в 2018 году.