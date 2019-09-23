Алмазный аукцион в Зимбабве привлек 25 фирм - СМИ

Генеральный директор Minerals Marketing Corporation of Zimbabwe (MMCZ) Тонгаи Музенда (Tongai Muzenda) не смог предоставить результаты тендера, поскольку, по его словам, в настоящее время идет работа по обработке предложений, сделанных потенциальными покупателями.
Зимбабве предложила 316 000 каратов алмазов на аукционе, который был открыт 9 сентября.
Алмазы были добыты государственной компанией Зимбабве Zimbabwe Consolidated Diamond Company.
Аукцион привлек интерес покупателей из Бельгии, Дубая, Индии, Израиля и Южной Африки.
В июне MMCZ пригласила семь международных покупателей алмазов для участия в частной продаже около 2 миллионов каратов алмазов.
Это произошло после того, как власти страны отложили продажу алмазов, чтобы разобраться в процессах и процедурах, связанных с маркетингом драгоценных камней.
Зимбабве планирует добыть 4,1 млн каратов алмазов в этом году по сравнению с 2,8 млн каратов камней в 2018 году.
Мэтью Няунгуа, шеф-редактор Африканского бюро Rough&Polished