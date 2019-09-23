China Gold готова совершить покупку компании на сумму до $2 млрд

По мере роста числа сделок в этом секторе исполнительный вице-президент Джерри Се (Jerry Xie), как сообщается, заявил в интервью в кулуарах Денверского золотого форума: «Нам нужно больше активов, особенно в сфере производства золота. В настоящее время мы активно ищем возможности приобретения компаний. Мы делаем это от имени нашей материнской компании, а не только для себя».
Горнодобывающая компания, зарегистрированная на биржах в Канаде и Гонконге, нацелена на приобретение компаний с активами на этапах разработки, которые имеют планы наращивания производства. Компания рассматривает совершение сделки по цене от 1 до 2 миллиардов долларов. Несмотря на то что она открыта для изучения потенциальных приобретений компаний с одним активом, где шахты находятся вблизи производства, она также заинтересована в возможной продаже активов. Такое решение может быть связано с компаниями Barrick Gold и Newmont Goldcorp, поскольку у обеих есть планы по продаже акций после недавних мега-слияний.
Продажи золота приближаются к шестилетнему максимуму, а доля промышленности выросла примерно на 60% за последние 12 месяцев. Приобретения производителей золота уже подскочили до 18,2 млрд долларов в этом году, самого высокого уровня за восемь лет.
Аруна Гаитонде, шеф-редактор Азиатского бюро Rough&Polished