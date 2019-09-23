Эксклюзив

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23 сентября 2019

Дидье Жиар: жесткая конкуренция среди диамантеров - один из факторов ценовой войны

Девятого сентября Французская ассоциация геммологии (Association Française de Gemmologie, AFG) провела свое очередное Парижское геммологическое рандеву. В преддверии этого мероприятия его организатор, руководитель AFG Дидье Жиар (Didier Giar)...

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Д-р Мартин Лик (Martin Leake), ветеран в области драгоценных камней, доктор геологии, проработал 22 года в BHP Billiton, а также создал маркетинговое подразделение мирового класса для компании Grib Diamonds в Антверпене. Позже, будучи независимым...

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Восстановление алмазной отрасли возможно в течение года при сохранении спроса со стороны конечного потребителя – Пол Зимниски

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Работая с учетом своих слабых и сильных сторон

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26 августа 2019

China Gold готова совершить покупку компании на сумму до $2 млрд

19 сентября 2019
Новости

china_gold_logo.jpgС учетом того, что цены на золото зашкаливают, China Gold International Resources, подразделение государственной китайской государственной компании China National Gold Group, ищет возможности пополнить свой портфель активов, сообщают средства массовой информации.
По мере роста числа сделок в этом секторе исполнительный вице-президент Джерри Се (Jerry Xie), как сообщается, заявил в интервью в кулуарах Денверского золотого форума: «Нам нужно больше активов, особенно в сфере производства золота. В настоящее время мы активно ищем возможности приобретения компаний. Мы делаем это от имени нашей материнской компании, а не только для себя».
Горнодобывающая компания, зарегистрированная на биржах в Канаде и Гонконге, нацелена на приобретение компаний с активами на этапах разработки, которые имеют планы наращивания производства. Компания рассматривает совершение сделки по цене от 1 до 2 миллиардов долларов. Несмотря на то что она открыта для изучения потенциальных приобретений компаний с одним активом, где шахты находятся вблизи производства, она также заинтересована в возможной продаже активов. Такое решение может быть связано с компаниями Barrick Gold и Newmont Goldcorp, поскольку у обеих есть планы по продаже акций после недавних мега-слияний.
Продажи золота приближаются к шестилетнему максимуму, а доля промышленности выросла примерно на 60% за последние 12 месяцев. Приобретения производителей золота уже подскочили до 18,2 млрд долларов в этом году, самого высокого уровня за восемь лет.

Аруна Гаитонде, шеф-редактор Азиатского бюро Rough&Polished

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