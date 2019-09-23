China Gold готова совершить покупку компании на сумму до $2 млрд

С учетом того, что цены на золото зашкаливают, China Gold International Resources, подразделение государственной китайской государственной компании China National Gold Group, ищет возможности пополнить свой портфель активов, сообщают средства массовой информации.По мере роста числа сделок в этом секторе исполнительный вице-президент Джерри Се (Jerry Xie), как сообщается, заявил в интервью в кулуарах Денверского золотого форума: «Нам нужно больше активов, особенно в сфере производства золота. В настоящее время мы активно ищем возможности приобретения компаний. Мы делаем это от имени нашей материнской компании, а не только для себя».Горнодобывающая компания, зарегистрированная на биржах в Канаде и Гонконге, нацелена на приобретение компаний с активами на этапах разработки, которые имеют планы наращивания производства. Компания рассматривает совершение сделки по цене от 1 до 2 миллиардов долларов. Несмотря на то что она открыта для изучения потенциальных приобретений компаний с одним активом, где шахты находятся вблизи производства, она также заинтересована в возможной продаже активов. Такое решение может быть связано с компаниями Barrick Gold и Newmont Goldcorp, поскольку у обеих есть планы по продаже акций после недавних мега-слияний.Продажи золота приближаются к шестилетнему максимуму, а доля промышленности выросла примерно на 60% за последние 12 месяцев. Приобретения производителей золота уже подскочили до 18,2 млрд долларов в этом году, самого высокого уровня за восемь лет.