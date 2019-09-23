Торговцы золота в Дубае ожидают хороших продаж в Индии

19 сентября 2019

Хотя высокие цены на золото заставляют потребителей в ОАЭ закупать ювелирные изделия с осторожностью, ритейлеры уверены, что продажи вырастут в ближайшие несколько недель, как только начнутся сезоны свадеб и фестивалей в Индии, сообщают местные средства массовой информации.

В течение последних нескольких месяцев внебиржевые операции на золотом рынке Дубая были довольно медленными по сравнению с тем же периодом прошлого года, причем продажи упали на 10%.

В июне или июле продажи резко упали, и цены на золото за короткий период выросли экспоненциально, подскочив с $1 300 за унцию в начале этого года до $1 500 за унцию в августе. Тем не менее все еще есть покупатели, которые строят ранние планы на Дивали и Дхантерас и пользуются скидками перед фестивалем.

Магазины пользуются большой популярностью у туристов, которые не очень заинтересованы в колебаниях цен, и покупатели обычно возвращаются в магазин каждый раз, когда происходит небольшой спад цен.

Фестивали отмечаются каждый год и считаются благоприятным временем для покупки золота. Хотя цена на золото все еще может быть выше по сравнению с предыдущими месяцами, но сейчас наблюдается тенденция к снижению на цены на золото в слитках, и это побудило потребителей вернуться в магазины за покупками.



Аруна Гаитонде, шеф-редактор Азиатского бюро Rough&Polished