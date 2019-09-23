WFDB присоединяется к IDMA в организации роуд-шоу технологий идентификации бриллиантов на встрече президентов в Дубае

Эти мероприятия пройдут 23-26 сентября. Встреча президентов является двухгодичным совещанием руководства двух родственных организаций - WFDB и IDMA. Дубайская Алмазная конференция организована Дубайским центром биржевых товаров (Dubai Multi Commodities Centre, DMCC).
«Синтетические или выращенные в лабораториях бриллианты находятся в зоне повышенного внимания IDMA. Мы рады, что по всем направлениям у нас будет возможность получить практический опыт работы с оборудованием для идентификации и обнаружения бриллиантов, выращенных в лаборатории. Большое количество компаний присоединится к нам в Дубае, чтобы продемонстрировать свои инструменты и оборудование», - заявил генеральный секретарь IDMA Мэттью Шамрот (Matthew Schamroth).
«Мы рады присоединиться к инициативе моего коллеги из IDMA. Делегаты от 29 бирж, присоединившихся к WFDB, будут присутствовать на этой встрече, и им будет предоставлена вся надлежащая информация от компаний-участниц», - сказал в свою очередь Рони Унтерман (Rony Unterman), генеральный секретарь WFDB.
Марьям аль-Хашеми (Maryam Al Hashemi), директор по драгоценным металлам и камням DMCC, отметила, что заинтересованным компаниям, которые еще не присоединились к участвующим фирмам, предлагается связаться с Мартином Ликом (Martin Leake) по электронной почте: Martin.leake@dmcc.ae.
Алекс Шишло, редактор Европейского бюро Rough&Polished