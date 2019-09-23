WFDB присоединяется к IDMA в организации роуд-шоу технологий идентификации бриллиантов на встрече президентов в Дубае

Алмазный скальпель и система тендеров: скупой платит дважды? ООО «Кристалин» является единственным в России предприятием, изготавливающим для отечественной медицины микрохирургические алмазные лезвия, соответствующие мировым требованиям, которые применяются в офтальмологии, нейрохирургии и пластической хирургии...

Дидье Жиар: жесткая конкуренция среди диамантеров - один из факторов ценовой войны Девятого сентября Французская ассоциация геммологии (Association Française de Gemmologie, AFG) провела свое очередное Парижское геммологическое рандеву. В преддверии этого мероприятия его организатор, руководитель AFG Дидье Жиар (Didier Giar)...

«Отрасль находится под некоторым давлением, да ведь и сами алмазы, как известно, образуются под огромным давлением!» - говорит д-р Мартин Лик Д-р Мартин Лик (Martin Leake), ветеран в области драгоценных камней, доктор геологии, проработал 22 года в BHP Billiton, а также создал маркетинговое подразделение мирового класса для компании Grib Diamonds в Антверпене. Позже, будучи независимым...

Восстановление алмазной отрасли возможно в течение года при сохранении спроса со стороны конечного потребителя – Пол Зимниски Независимый аналитик и консультант алмазной отрасли заявил, что в течение года, если спрос со стороны конечного потребителя сохранится, отрасль природных алмазов будет в лучшем положении. Пол Зимниски (Paul Zimnisky), дипломированный финансовый...