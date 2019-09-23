Полиция Зимбабве арестовала шестерых за незаконное владение алмазами

19 сентября 2019

Зимбабвийская полиция недавно арестовала шесть человек за незаконное хранение 32 алмазов, сообщает государственная вещательная организация.

Мужчины, которых схватили в Мутаре, предстали перед мировым судом по обвинению в совершении незаконных сделок с камнями или владении ими без лицензии.

Они были освобождены под залог в ZW$500 каждый.

ZBC сообщает, что шестеро человек были арестованы 12 сентября после того, как полиция получила наводку о том, что подозреваемые незаконно хранят драгоценные камни.

По данным Центра управления природными ресурсами Зимбабве, в Мутаре, расположенном примерно в 60 км от Маранге, находится множество международных дилеров, которые покупают алмазы у шахтеров-старателей, которые они вывозят контрабандой из страны через Мозамбик и Южную Африку.



Мэтью Няунгуа, шеф-редактор Африканского бюро Rough&Polished