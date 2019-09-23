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26 августа 2019

Полиция Зимбабве арестовала шестерых за незаконное владение алмазами

19 сентября 2019
Новости

Зимбабвийская полиция недавно арестовала шесть человек за незаконное хранение 32 алмазов, сообщает государственная вещательная организация.
Мужчины, которых схватили в Мутаре, предстали перед мировым судом по обвинению в совершении незаконных сделок с камнями или владении ими без лицензии.
Они были освобождены под залог в ZW$500 каждый.
ZBC сообщает, что шестеро человек были арестованы 12 сентября после того, как полиция получила наводку о том, что подозреваемые незаконно хранят драгоценные камни.
По данным Центра управления природными ресурсами Зимбабве, в Мутаре, расположенном примерно в 60 км от Маранге, находится множество международных дилеров, которые покупают алмазы у шахтеров-старателей, которые они вывозят контрабандой из страны через Мозамбик и Южную Африку.

Мэтью Няунгуа, шеф-редактор Африканского бюро Rough&Polished

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