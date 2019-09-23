Госдума приняла законопроект о разработке прейскурантов на драгоценные камни - СМИ

18 сентября 2019

В первом чтении Госдума РФ приняла законопроект, согласно которому Министерство финансов сможет разрабатывать прейскуранты на драгоценные камни, сообщает агенство ТАСС.

«От поддержания прейскурантов на драгоценные камни в актуальном состоянии в соответствии с конъюнктурными изменениями цен мирового рынка драгоценных камней зависят объемы поступления в бюджеты субъектов РФ налога на добычу полезных ископаемых», - привело агенство заявление кабинета министров.

Для создания прейскурантов Минфин, как сообщается, будет использовать данные тендерных продаж компании АЛРОСА и Гохрана на внутреннем и внешнем рынках, данные Гохрана по экспорту и импорту драгоценных камней, данные ФГУП «Внешнеторговое объединение «Алмазювелирэкспорт» о продажах драгоценных камней на внешнем рынке.



Виктория Кири, корреспондент Европейского бюро Rough&Polished, Страсбург