Китайская лаборатория NGTC и Sarine подписали стратегическое соглашение

18 сентября 2019

Sarine Technologies Ltd 16 сентября 2019 года подписала стратегическое соглашение с Национальным центром исследования драгоценных камней (National Gemstone Testing Center, NGTC), административным центром драгоценных камней и ювелирных изделий, ведущей геммологической лабораторией в Китае, в штаб-квартире NGTC в Пекине. Стратегия направлена ​​на повышение стандартов классификации алмазов до высочайшего уровня точности и согласованности путем использования обширного опыта NGTC в области геммологических исследований и испытаний алмазов, а также разработок Sarine в области искусственного интеллекта. Сотрудничество также направлено на установление новых стандартов для легкой оценки качества камней, отслеживания алмазов и их происхождения, а также цифровых решений, подходящих для розничной торговли алмазами в Китае. Кроме того, обе компании изучат возможности развития технологий для исследований драгоценных камней и ювелирных изделий. Sarine Technologies Ltd 16 сентября 2019 года подписала стратегическое соглашение с Национальным центром исследования драгоценных камней (National Gemstone Testing Center, NGTC), административным центром драгоценных камней и ювелирных изделий, ведущей геммологической лабораторией в Китае, в штаб-квартире NGTC в Пекине. Стратегия направлена ​​на повышение стандартов классификации алмазов до высочайшего уровня точности и согласованности путем использования обширного опыта NGTC в области геммологических исследований и испытаний алмазов, а также разработок Sarine в области искусственного интеллекта. Сотрудничество также направлено на установление новых стандартов для легкой оценки качества камней, отслеживания алмазов и их происхождения, а также цифровых решений, подходящих для розничной торговли алмазами в Китае. Кроме того, обе компании изучат возможности развития технологий для исследований драгоценных камней и ювелирных изделий.









Фото: Sarine







Чжи Бинь Е (Zhi Bin Ye), президент NGTC, прокомментировал: «NGTC и Sarine имеют очень хорошую основу для сотрудничества по классификации алмазной огранки, и мы очень рады укреплению нашего партнерства. Мы ожидаем, что сотрудничество достигнет этого в ближайшее время, предоставляя более качественные услуги предприятиям и потребителям на благо всей алмазной отрасли».

Дэвид Блок (David Block), генеральный директор Sarine Group, заявил: «Sarine гордится сотрудничеством по новым стандартам с такой организацией, как NGTC, которая является мировым лидером в проведении исследований и оценке драгоценных камней. Мы ценим стремление NGTC к совершенству и постоянное желание быть в авангарде инноваций. Мы верим, что сможем совместно создать новый уровень дискурса на уровне розничной торговли, чтобы принести пользу всей алмазной отрасли».



Аруна Гаитонде, шеф-редактор Азиатского бюро Rough&Polished