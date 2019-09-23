В SIDC пройдет просмотр алмазного сырья NMDC в конце сентября

24 300 каратов алмазов, добытых на руднике Панна (Panna) в штате Мадхья-Прадеш, впоследствии будут выставлены на продажу на аукционе индийской государственной алмазодобывающей компании NMDC Limited.
SIDC расположен в административном здании Гуджаратской алмазной биржи (Gujarat Hira Bourse, GHB) в Ичхапоре, Сурат.
Для проведения электронного аукциона заявки принимаются в помещении NMDC Project Diamond Mining в Панне, Мадхья-Прадеш; а также в SIDC в соответствии с процедурами и графиками, объявленными отдельно NMDC. Участники просмотра в Сурате должны быть зарегистрированными членами GJEPC.
Аруна Гаитонде, шеф-редактор Азиатского бюро Rough&Polished