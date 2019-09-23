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Дидье Жиар: жесткая конкуренция среди диамантеров - один из факторов ценовой войны

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Д-р Мартин Лик (Martin Leake), ветеран в области драгоценных камней, доктор геологии, проработал 22 года в BHP Billiton, а также создал маркетинговое подразделение мирового класса для компании Grib Diamonds в Антверпене. Позже, будучи независимым...

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Работая с учетом своих слабых и сильных сторон

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26 августа 2019

В SIDC пройдет просмотр алмазного сырья NMDC в конце сентября

18 сентября 2019
Новости

Surat International Diatrade Centre (SIDC), новая платформа по проведению алмазных тендеров, созданная Советом по содействию экспорту драгоценных камней и ювелирных изделий (Gem & Jewellery Export Promotion Council, GJEPC) в Сурате, будет проводить просмотры/инспекцию товаров в период с 24 по 27 сентября 2019 года.
24 300 каратов алмазов, добытых на руднике Панна (Panna) в штате Мадхья-Прадеш, впоследствии будут выставлены на продажу на аукционе индийской государственной алмазодобывающей компании NMDC Limited.
SIDC расположен в административном здании Гуджаратской алмазной биржи (Gujarat Hira Bourse, GHB) в Ичхапоре, Сурат.
Для проведения электронного аукциона заявки принимаются в помещении NMDC Project Diamond Mining в Панне, Мадхья-Прадеш; а также в SIDC в ​​соответствии с процедурами и графиками, объявленными отдельно NMDC. Участники просмотра в Сурате должны быть зарегистрированными членами GJEPC.

Аруна Гаитонде, шеф-редактор Азиатского бюро Rough&Polished

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