Набсовет АЛРОСА рассмотрит вопрос о приобретении смоленского завода «Кристалл»

Наблюдательный совет АК «АЛРОСА» на заседании 24 сентября рассмотрит вопрос об участии в АО «ПО «Кристалл» путем приобретения 100% акций общества у Российской Федерации в лице Росимущества.Основные условия сделки сформулированы в распоряжении, подписанном ранее Председателем Правительства Российской Федерации. Стоимость 100% пакета акций предприятия определена на основании отчета независимого оценщика и составляет 1,886 млрд рублей.В случае, если Наблюдательный совет утвердит покупку предприятия, руководство АЛРОСА подготовит и представит на рассмотрение до конца года план мероприятий по развитию и обеспечению дальнейшего функционирования «Кристалла» в составе Группы АЛРОСА.Генеральный директор АЛРОСА Сергей Иванов заявил: «Из-за ухудшения экономических условий финансовое положение «Кристалла» в последние годы было непростым, однако завод поддерживает стабильные объемы производства и остается крупнейшим в России производителем и экспортером бриллиантов с богатой историей, современным оборудованием и высочайшим уровнем экспертизы в сфере огранки алмазов. Важно, что это направление не является для нас новым. Филиал «Бриллианты АЛРОСА» производит порядка 20% бриллиантов в стране, а в результате объединения с «Кристаллом» наша доля на российском рынке вырастет до 70%. В целом, мы смотрим на перспективы интеграции достаточно позитивно и уже приступили к проработке мероприятий по организации совместной работы в сфере огранки и сбыта. Наши усилия будут направлены, главным образом, на развитие новых каналов сбыта, в том числе на рынках США и Китая, повышение эффективности производства за счет применения современных технологий обработки алмазного сырья, автоматизации рутинных процессов и создания центров концентрации высокотехнологичного оборудования и квалифицированного персонала. Мы ожидаем, что реализация комплекса мероприятий по объединению ограночных площадок позволит добиться снижения себестоимости производства и при благоприятной конъюнктуре занять существенную долю рынка производителей бриллиантов высокого качества огранки».В случае утверждения сделки Наблюдательным советом АЛРОСА договор купли-продажи планируется подписать до конца текущего месяца.