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26 августа 2019

GIA усовершенствовала прибор iD100 для тестирования бриллиантов

18 сентября 2019
Новости

news_08062018_gia.pngГеммологический институт Америки (Gemological Institute of America, GIA) усовершенствовал свой прибор iD100 для тестирования бриллиантов. Теперь он способен отличать природные розовые бриллианты от выращенных в лаборатории (с использованием технологии обработки под высоким давлением и при высокой температуре  (HPHT) и полученных методом химического осаждения из газовой фазы (CVD) и имитаторов бриллиантов.
По информации IDEX Online, GIA выпустила также бесплатное обновление программного обеспечения GIA iD100  «с расширенной возможностью производить скрининг зелено-голубых и  коричневых бриллиантов». Улучшенное программное обеспечение обойдется уже использующим его владельцам в $249. При этом оно установлено на новых устройствах.
«Эти два существенных улучшения делают надлежащую идентификацию выращенных в лаборатории бриллиантов более доступной для розничных торговцев и производителей во всем мире за счет расширения возможностей GIA iD100. Это часть нашей миссии по обеспечению общественного доверия к драгоценным камням и ювелирным изделиям», - прокомментировал  Том Мозес (Tom Moses), исполнительный вице-президент и главный лабораторный и научный сотрудник GIA.

Алекс Шишло, редактор Европейского бюро Rough&Polished

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