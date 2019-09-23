GIA усовершенствовала прибор iD100 для тестирования бриллиантов

Геммологический институт Америки (Gemological Institute of America, GIA) усовершенствовал свой прибор iD100 для тестирования бриллиантов. Теперь он способен отличать природные розовые бриллианты от выращенных в лаборатории (с использованием технологии обработки под высоким давлением и при высокой температуре (HPHT) и полученных методом химического осаждения из газовой фазы (CVD) и имитаторов бриллиантов.По информации IDEX Online, GIA выпустила также бесплатное обновление программного обеспечения GIA iD100 «с расширенной возможностью производить скрининг зелено-голубых и коричневых бриллиантов». Улучшенное программное обеспечение обойдется уже использующим его владельцам в $249. При этом оно установлено на новых устройствах.«Эти два существенных улучшения делают надлежащую идентификацию выращенных в лаборатории бриллиантов более доступной для розничных торговцев и производителей во всем мире за счет расширения возможностей GIA iD100. Это часть нашей миссии по обеспечению общественного доверия к драгоценным камням и ювелирным изделиям», - прокомментировал Том Мозес (Tom Moses), исполнительный вице-президент и главный лабораторный и научный сотрудник GIA.