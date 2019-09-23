De Beers проведет алмазную конференцию в Ботсване

5 ноября в Габороне De Beers и министерство минеральных ресурсов Ботсваны проведут алмазную конференцию, а также вручение премии в области ювелирной отрасли Shining Light.Пат Дамбе (Pat Dambe), вице-президент De Beers по корпоративным вопросам и связям с правительством, сообщил, что на конференции «только по приглашению» соберутся международные и региональные лидеры из всей цепочки создания стоимости алмазов, которые займутся фундаментальными вопросами, которые влияют на алмазную отрасль, бросают ей вызов и вдохновляют ее.Это будет шестой год подряд, когда De Beers и министерство минеральных ресурсов Ботсваны сотрудничают в проведении конференции.De Beers также заявила, что 5 ноября будет вручена награда за участие в ювелирном конкурсе Shining Light Awards.Награды, которые отмечают начинающих дизайнеров ювелирных украшений в Ботсване, Намибии, Южной Африке и впервые в Канаде, предоставляют участникам ценную платформу для карьерного роста в индустрии ювелирного дизайна.