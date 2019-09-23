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26 августа 2019

Ангола намерена создать алмазную биржу

17 сентября 2019
Новости

angola_flag.pngАнгола намерена создать алмазную биржу, которая заменит деятельность государственной алмазной торговой компании Sodiam, сообщают средства массовой информации со ссылкой на министра минеральных ресурсов страны.
В настоящее время Sodiam отвечает за покупку и продажу всех полупромышленных камней и алмазов, добытых старателями, а также 60% алмазов, добываемых в промышленном кругу.
Министр минеральных ресурсов и нефти Диамантино де Азеведо (Diamantino de Azevedo) сказал, что операционная модель алмазной биржи все еще рассматривается.
«Мы изучаем модели, используемые в других странах, и думаем, что в будущем у нас может быть алмазная биржа в Анголе», - заявил он издательству Macauhub.
Де Азеведо не смог прокомментировать то, когда будет создана алмазная биржа.
Ангольские чиновники недавно посетили Дубай, чтобы изучить, как работает алмазная биржа в ОАЭ.
Продолжающаяся реструктуризация горнодобывающей промышленности в южноафриканской стране повлекла за собой закрытие ангольской национальной железной компании Ferrangol и ее преобразование в Национальное агентство по минеральным ресурсам, а также частичную приватизацию государственной алмазной компании Endiama.

Мэтью Няунгуа, шеф-редактор Африканского бюро Rough&Polished

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