Ангола намерена создать алмазную биржу, которая заменит деятельность государственной алмазной торговой компании Sodiam, сообщают средства массовой информации со ссылкой на министра минеральных ресурсов страны.В настоящее время Sodiam отвечает за покупку и продажу всех полупромышленных камней и алмазов, добытых старателями, а также 60% алмазов, добываемых в промышленном кругу.Министр минеральных ресурсов и нефти Диамантино де Азеведо (Diamantino de Azevedo) сказал, что операционная модель алмазной биржи все еще рассматривается.«Мы изучаем модели, используемые в других странах, и думаем, что в будущем у нас может быть алмазная биржа в Анголе», - заявил он издательству Macauhub.Де Азеведо не смог прокомментировать то, когда будет создана алмазная биржа.Ангольские чиновники недавно посетили Дубай, чтобы изучить, как работает алмазная биржа в ОАЭ.Продолжающаяся реструктуризация горнодобывающей промышленности в южноафриканской стране повлекла за собой закрытие ангольской национальной железной компании Ferrangol и ее преобразование в Национальное агентство по минеральным ресурсам, а также частичную приватизацию государственной алмазной компании Endiama.