Rio Tinto демонстрирует свои лучшие розовые и красные бриллианты

Для ценителей и коллекционеров драгоценных камней со всей Азии в Сингапуре проходит демонстрация камней, выставленных для продажи на знаменитом тендере розовых бриллиантов Argyle Pink Diamonds компании Rio Tinto.Изюминкой коллекции 2019 года, состоящей из 64 розовых и красных бриллиантов, является камень Argyle Enigma ™, модифицированный красный бриллиант весом 1,75 карата. Обладая непревзойденной насыщенностью цвета, Argyle Enigma ™ стал одним из трех фантазийных красных бриллиантов в коллекции, которые будут востребованы во всей Азии, где красный цвет очень символичен.Вице-президент Rio Tinto по продажам и маркетингу Алан Чиргвин (Alan Chirgwin) сообщил: «Мы рады продемонстрировать эту востребованную коллекцию редких розовых и красных бриллиантов в Сингапуре. Мы видели и продолжаем видеть высокий спрос на рынке Азии на эти редкие камни, где ценится их все возрастающая редкость».Алмазный рудник Аргайл (Argyle) компании Rio Tinto на крайнем севере Западной Австралии производит розовые, красные и фиолетовые алмазы практически для всего мира. Шахта закроется в 2020 году после почти четырех десятилетий производства.64 бриллианта в тендере Argyle Pink Diamonds 2019 весят в общей сложности 56,28 карата и включают шесть бриллиантов-героев, отобранных за их уникальную красоту и названных так, чтобы увековечить их вклад в историю самых прекрасных бриллиантов мира: лот 1: Argyle Enigma ™, модифицированный красный бриллиант весом 1,75 карата; лот 2: Argyle Amari ™, фантазийный яркий пурпурно-розовый бриллиант в форме сердца весом 1,48 карата; лот 3: Argyle Elysian ™, модифицированный ярко-розовый камень весом 1,20 карата, ограненный в форме «подушка»; лот 4: Argyle Verity ™ яркий пурпурно-розовый бриллиант весом 1,37 карата овальной формы; лот 5: Argyle Opus ™, бриллиант насыщенного розового цвета круглой формы весом 2,01 карата; лот 6: Argyle Avenoir ™, красный бриллиант овальной формы весом 1,07 карата.Тендер Argyle Pink Diamonds 2019 будет проходить в Перте, Сингапуре, Лондоне и Нью-Йорке. Торги закрываются 9 октября 2019 года.