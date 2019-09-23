Эксклюзив

Алмазный скальпель и система тендеров: скупой платит дважды?

ООО «Кристалин» является единственным в России предприятием, изготавливающим для отечественной медицины микрохирургические алмазные лезвия, соответствующие мировым требованиям, которые применяются в офтальмологии, нейрохирургии и пластической хирургии...

23 сентября 2019

Дидье Жиар: жесткая конкуренция среди диамантеров - один из факторов ценовой войны

Девятого сентября Французская ассоциация геммологии (Association Française de Gemmologie, AFG) провела свое очередное Парижское геммологическое рандеву. В преддверии этого мероприятия его организатор, руководитель AFG Дидье Жиар (Didier Giar)...

16 сентября 2019

«Отрасль находится под некоторым давлением, да ведь и сами алмазы, как известно, образуются под огромным давлением!» - говорит д-р Мартин Лик

Д-р Мартин Лик (Martin Leake), ветеран в области драгоценных камней, доктор геологии, проработал 22 года в BHP Billiton, а также создал маркетинговое подразделение мирового класса для компании Grib Diamonds в Антверпене. Позже, будучи независимым...

09 сентября 2019

Восстановление алмазной отрасли возможно в течение года при сохранении спроса со стороны конечного потребителя – Пол Зимниски

Независимый аналитик и консультант алмазной отрасли заявил, что в течение года, если спрос со стороны конечного потребителя сохранится, отрасль природных алмазов будет в лучшем положении. Пол Зимниски (Paul Zimnisky), дипломированный финансовый...

02 сентября 2019

Работая с учетом своих слабых и сильных сторон

Канон Джхавери (Canon Jhaveri) рос,  наблюдая за отцом-дилером бриллиантов и своим дядей, занимавшимся бриллиантами. Сверкание бриллиантов восхищало маленького мальчика, который становился все больше заинтригованным при каждом своем...

26 августа 2019

Тайские ювелиры будут признаны на церемонии вручения наград журналом Jewellery News Asia

17 сентября 2019
Новости

Таиланд видит беспрецедентный успех своей ювелирной промышленности благодаря рекордному количеству компаний, вошедших в короткий список финалистов восьмой церемонии вручения наград журналом Jewellery News Asia - JNA Awards, - которая состоится 17 сентября во время сентябрьской ювелирной ярмарки в Гонконге.
Таиланд уже давно признан крупным центром производства ювелирных изделий и ключевым источником качественных драгоценных камней. В этом году церемония JNA Awards еще больше повысит авторитет этого рынка, удостоив почетных званий пять выдающихся тайских компаний на мировой арене. Эти пять компаний представляют разные сегменты отрасли и охватывают четыре разные категории. Компания China Stone Co Ltd номинирована в категориях «Инновация года в отрасли», «Технология производства», «Производитель года», «Огранка», «Креативность и инновации»; фирма Christy Gem Co Ltd - в категориях «Инновация года в отрасли», «Технология изготовления ювелирных изделий»; К.С. Jewelry International Co Ltd - «Инновация года в отрасли», «Технология изготовления ювелирных изделий»; MKS Jewelry International Co Ltd - «Производитель года», «Ювелирные изделия»; компания YLG Bullion International Co Ltd - в категориях «Выдающееся предприятие года», «Страны / регионы за пределами Китая и Индии».

Аруна Гаитонде, шеф-редактор Азиатского бюро Rough&Polished

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