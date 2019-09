Тайские ювелиры будут признаны на церемонии вручения наград журналом Jewellery News Asia

17 сентября 2019

Таиланд видит беспрецедентный успех своей ювелирной промышленности благодаря рекордному количеству компаний, вошедших в короткий список финалистов восьмой церемонии вручения наград журналом Jewellery News Asia - JNA Awards, - которая состоится 17 сентября во время сентябрьской ювелирной ярмарки в Гонконге.

Таиланд уже давно признан крупным центром производства ювелирных изделий и ключевым источником качественных драгоценных камней. В этом году церемония JNA Awards еще больше повысит авторитет этого рынка, удостоив почетных званий пять выдающихся тайских компаний на мировой арене. Эти пять компаний представляют разные сегменты отрасли и охватывают четыре разные категории. Компания China Stone Co Ltd номинирована в категориях «Инновация года в отрасли», «Технология производства», «Производитель года», «Огранка», «Креативность и инновации»; фирма Christy Gem Co Ltd - в категориях «Инновация года в отрасли», «Технология изготовления ювелирных изделий»; К.С. Jewelry International Co Ltd - «Инновация года в отрасли», «Технология изготовления ювелирных изделий»; MKS Jewelry International Co Ltd - «Производитель года», «Ювелирные изделия»; компания YLG Bullion International Co Ltd - в категориях «Выдающееся предприятие года», «Страны / регионы за пределами Китая и Индии».



Аруна Гаитонде, шеф-редактор Азиатского бюро Rough&Polished