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26 августа 2019

GJEPC приветствует заявление министра финансов Индии об увеличении экспорта

17 сентября 2019
Новости

gjepc_logo_news.pngНа заседании совета по торговле 12 сентября председатель Совета по содействию экспорту драгоценных камней и ювелирных изделий (Gem & Jewellery Export Promotion Council, GJEPC) Прамод Агравал (Pramod Agrawal) призвал правительство Индии выслушать ряд ключевых рекомендаций, относящихся к экспортной политике. К большому удовлетворению отрасли драгоценных камней и ювелирных изделий министр финансов Индии Нирмала Ситхараман (Nirmala Sitharaman) объявила о мерах по увеличению экспорта из страны.
Прамод Кумар Агравал, председатель GJEPC, заявил: «С большим удовольствием я хотел бы поблагодарить министра и отметить сделанные ею положительные заявления. Я рад, что правительство поняло озабоченность сектора драгоценных камней и ювелирных изделий и разработало различные меры для увеличения экспорта и содействия торговле. Сектор драгоценных камней и ювелирных изделий в настоящее время находится под давлением кредитного кризиса и блокировки капитала. Расширение сферы действия Корпорации по гарантиям экспортных кредитов (Export Credit Guarantee Corporation, ECGC) для банков, предоставляющих кредиты на экспорт, является обнадеживающим шагом к решению финансовых проблем сектора. Возмещение налогов и сборов с целью содействия экспорту является обнадеживающим шагом в направлении упрощения ведения бизнеса, а шаг в направлении ускорения экспортных поставок усилит отраслевой экспорт. Правительство подготовило циркуляры, в которых рассматриваются ключевые вопросы оплаты комбинированного налога на товары и услуги и схема пополнения запасов драгоценных камней и ювелирных изделий. Я уверен, что сегодняшнее объявление обеспечит дальнейшее облегчение дел в экспортной индустрии. Мы благодарны министру финансов Нирмале Ситхараман за меры, принятые для увеличения экспорта из сектора».
«Пиюш Гоял (Piyush Goyal), почетный министр торговли и промышленности, очень активно поддерживает отрасль. Он обеспокоен проблемами этого сектора и предпринимает ряд мер для облегчения ведения бизнеса. Его лидерство и руководство помогли сектору драгоценных камней и ювелирных изделий в нескольких стратегических программах помощи в последнее время», - добавил Агравал.

Аруна Гаитонде, шеф-редактор Азиатского бюро Rough&Polished

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