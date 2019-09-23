Эксклюзив

Алмазный скальпель и система тендеров: скупой платит дважды?

ООО «Кристалин» является единственным в России предприятием, изготавливающим для отечественной медицины микрохирургические алмазные лезвия, соответствующие мировым требованиям, которые применяются в офтальмологии, нейрохирургии и пластической хирургии...

23 сентября 2019

Дидье Жиар: жесткая конкуренция среди диамантеров - один из факторов ценовой войны

Девятого сентября Французская ассоциация геммологии (Association Française de Gemmologie, AFG) провела свое очередное Парижское геммологическое рандеву. В преддверии этого мероприятия его организатор, руководитель AFG Дидье Жиар (Didier Giar)...

16 сентября 2019

«Отрасль находится под некоторым давлением, да ведь и сами алмазы, как известно, образуются под огромным давлением!» - говорит д-р Мартин Лик

Д-р Мартин Лик (Martin Leake), ветеран в области драгоценных камней, доктор геологии, проработал 22 года в BHP Billiton, а также создал маркетинговое подразделение мирового класса для компании Grib Diamonds в Антверпене. Позже, будучи независимым...

09 сентября 2019

Восстановление алмазной отрасли возможно в течение года при сохранении спроса со стороны конечного потребителя – Пол Зимниски

Независимый аналитик и консультант алмазной отрасли заявил, что в течение года, если спрос со стороны конечного потребителя сохранится, отрасль природных алмазов будет в лучшем положении. Пол Зимниски (Paul Zimnisky), дипломированный финансовый...

02 сентября 2019

Работая с учетом своих слабых и сильных сторон

Канон Джхавери (Canon Jhaveri) рос,  наблюдая за отцом-дилером бриллиантов и своим дядей, занимавшимся бриллиантами. Сверкание бриллиантов восхищало маленького мальчика, который становился все больше заинтригованным при каждом своем...

26 августа 2019

SDE возобновляет сотрудничество с JNA 2020 Awards

16 сентября 2019
Новости

Шанхайская алмазная биржа (Shanghai Diamond Exchange, SDE) возобновит сотрудничество в качестве основного партнера с престижной премией JNA 2020 года. Церемония подписания состоится 17 сентября во время Церемонии награждения JNA 2019 года и гала-ужина, объявленного JNA.
Со времени вручения наград JNA в 2012 году SDE поддерживает вручение наград за превосходство, инновации, лидерство и внедрение лучших практик ведения бизнеса в ювелирной промышленности.
Лин Цян (Lin Qiang), президент и управляющий директор SDE, сказал: «SDE является убежденным сторонником премии JNA уже восемь лет, и сегодня мы более решительны и оптимистичны, чем раньше. Наша общая страсть к достижению новых высот подтолкнула нас к достижению большего и преодолению трудностей. Мы с нетерпением ожидаем совместной работы с JNA Awards, чтобы и впредь оказывать положительное влияние на отрасль. Являясь единственной законной платформой Китая для импорта и экспорта алмазов, SDE разрабатывает систему отслеживания алмазов, которая позволит покупателям проверять законность и подлинность бриллиантов через мобильное приложение».
Летиция Чоу (Letitia Chow), председатель премии JNA Awards и директор по развитию бизнеса в Informa Markets, заявила: «Для нас большая честь получить неизменную поддержку SDE с момента создания премии JNA. Благодаря нашему партнерству мы можем продвигать лучшие деловые практики ведения бизнеса и инновации в отрасли в течение этих восьми лет. Я с нетерпением жду продолжения работы с SDE, чтобы в ближайшие годы выявить больше качественных компаний и предпринимателей».
SDE является некоммерческой, саморегулируемой членской организацией и членом Всемирной федерации алмазных бирж, в то время как JNA Awards в восьмой раз в этом году будет выступать в партнерстве с Headline Partners Chow Tai Fook Jewellery Group, Шанхайской алмазной биржей (Shanghai Diamond Exchange) и DANAT, вместе с Заслуженными партнерами KGK Group, Китайской биржей драгоценных камней и жадеита (China Gems and Jade Exchange, CGJE) и Guangdong Land Holdings Limited.
Ожидается, что более 500 лидеров отрасли и торговых VIP-персон посетят церемонию награждения, которая состоится во вторник 17 сентября 2019 года в InterContinental Hong Kong.

Аруна Гаитонде, шеф-редактор Азиатского бюро Rough&Polished

Версия для печати
О проекте
Новости
Аналитика
Календарь
Экспертиза
Эксклюзив
©2007-2019
Rough and Polished