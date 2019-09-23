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GJEPC организует индийский павильон с участием 99 производителей драгоценных камней и ювелирных изделий

16 сентября 2019
Новости

gjepc_logo_news.pngСовет по содействию экспорту драгоценных камней и ювелирных изделий (Gem & Jewellery Export Promotion Council, GJEPC) организовал индийский павильон на Гонконгской ярмарке ювелирных изделий и драгоценных камней в 2019 году, в котором приняли участие 99 экспортеров драгоценных камней и ювелирных изделий, продемонстрировав уникальные украшения, изготовленные специально для азиатского рынка. Индийский павильон расположен в зале 11 (бриллианты), зале 10 (драгоценные камни) и зале 3C-E (ювелирные изделия).
Прамод Агравал (Pramod Kr. Agrawal), председатель GJEPC, заявил: «Гонконг является важным рынком для индийской ювелирной промышленности. В 2018 году Индия экспортировала в Гонконг изделия из драгоценных камней и ювелирных изделий на сумму $11,12 млрд. Индийский контингент присутствует в большом количестве, и мы стремимся сохранить долю рынка в регионе и в 2019 году. Мы с нетерпением ждем выставки».
Для Индии Гонконгская ярмарка ювелирных изделий и драгоценных камней стала важной платформой для дальнейшего укрепления ее роста и продвижения ее экспорта в регион. С присутствием ведущих производителей, участвующих в индийском павильоне, покупатели здесь смогут увидеть продукцию высочайшего качества, включая отдельные бриллианты, цветные драгоценные камни, ювелирные изделия из чистого золота, жемчужные украшения, ювелирные изделия из серебра, а также ювелирные изделия с бриллиантами и цветными камнями.
В этом году в индийском павильоне будет представлена ​​эксклюзивная Галерея Дизайна Индии, где будут выставлены ювелирные украшения, созданные для гонконгского рынка. Темой выставки является космос - это представление о тенденциях ювелирного искусства в 2020 году. Среди украшений - замысловатые кольца, подвески, серьги, браслеты и многое другое. Галерея находится по адресу 3M202 в Ваньчайском районе ювелирной выставки.
«Галерея Дизайна Индии демонстрирует одни из лучших современных ювелирных украшений, доступных сегодня в Индии. Индийские ювелиры и ремесленники обслуживают самых требовательных клиентов по всему миру. Это стало возможным благодаря готовности промышленности использовать и внедрять новейшие технологии», - сообщил Колин Шах (Colin Shah), вице-председатель GJEPC.

Аруна Гаитонде, шеф-редактор Азиатского бюро Rough&Polished

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