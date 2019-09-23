Прибыль Petra снизилась на 22%, до $153 млн, на фоне ослабления алмазного рынка

Скорректированная прибыль Petra Diamonds до вычета процентов, налогов, износа и амортизации (EBITDA) за год, закончившийся 30 июня 2019 года, снизилась на 22%, до $153 млн, по сравнению с $195,4 млн годом ранее, что связано с более слабой активностью на рынке алмазов.Выручка группы снизилась на 6%, до $463,6 млн, что привело к снижению скорректированной рентабельности по EBITDA до 33% по сравнению с 39% в предыдущем году.Продажи алмазной продукции компании в каратах в течение рассматриваемого периода были на 2% ниже и составили 3,7 млн ​​каратов алмазов по сравнению с 3,8 млн каратов камней в 2018 году.Petra заявила, что торговые напряженные отношения между США и Китаем, превышающие обычные уровни запасы бриллиантов и устойчивое ужесточение ликвидности в среднем потоке алмазопровода способствовали сложной ситуации на рынке алмазов.«Недавние беспорядки в Гонконге, обострение торговой напряженности между США и Китаем, а также опасения относительно роста в некоторых ведущих мировых экономиках являются еще одним препятствием на пути алмазного рынка в краткосрочной перспективе», - сообщили в компании.Petra добыла 3,9 млн каратов алмазов, почти не показав изменений в производстве в годовом исчислении. Более высокий уровень производства на рудниках Куллинан (Cullinan) и Уильямсон (Williamson) компенсировался более низким, чем ожидалось, производством на шахте Финш (Finsch).