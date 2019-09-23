Эксклюзив

Алмазный скальпель и система тендеров: скупой платит дважды?

ООО «Кристалин» является единственным в России предприятием, изготавливающим для отечественной медицины микрохирургические алмазные лезвия, соответствующие мировым требованиям, которые применяются в офтальмологии, нейрохирургии и пластической хирургии...

23 сентября 2019

Дидье Жиар: жесткая конкуренция среди диамантеров - один из факторов ценовой войны

Девятого сентября Французская ассоциация геммологии (Association Française de Gemmologie, AFG) провела свое очередное Парижское геммологическое рандеву. В преддверии этого мероприятия его организатор, руководитель AFG Дидье Жиар (Didier Giar)...

16 сентября 2019

«Отрасль находится под некоторым давлением, да ведь и сами алмазы, как известно, образуются под огромным давлением!» - говорит д-р Мартин Лик

Д-р Мартин Лик (Martin Leake), ветеран в области драгоценных камней, доктор геологии, проработал 22 года в BHP Billiton, а также создал маркетинговое подразделение мирового класса для компании Grib Diamonds в Антверпене. Позже, будучи независимым...

09 сентября 2019

Восстановление алмазной отрасли возможно в течение года при сохранении спроса со стороны конечного потребителя – Пол Зимниски

Независимый аналитик и консультант алмазной отрасли заявил, что в течение года, если спрос со стороны конечного потребителя сохранится, отрасль природных алмазов будет в лучшем положении. Пол Зимниски (Paul Zimnisky), дипломированный финансовый...

02 сентября 2019

Работая с учетом своих слабых и сильных сторон

Канон Джхавери (Canon Jhaveri) рос,  наблюдая за отцом-дилером бриллиантов и своим дядей, занимавшимся бриллиантами. Сверкание бриллиантов восхищало маленького мальчика, который становился все больше заинтригованным при каждом своем...

26 августа 2019

Прибыль Petra снизилась на 22%, до $153 млн, на фоне ослабления алмазного рынка

16 сентября 2019
Новости

petra_diamonds_logo.pngСкорректированная прибыль Petra Diamonds до вычета процентов, налогов, износа и амортизации (EBITDA) за год, закончившийся 30 июня 2019 года, снизилась на 22%, до $153 млн, по сравнению с $195,4 млн годом ранее, что связано с более слабой активностью на рынке алмазов.
Выручка группы снизилась на 6%, до $463,6 млн, что привело к снижению скорректированной рентабельности по EBITDA до 33% по сравнению с 39% в предыдущем году.
Продажи алмазной продукции компании в каратах в течение рассматриваемого периода были на 2% ниже и составили 3,7 млн ​​каратов алмазов по сравнению с 3,8 млн каратов камней в 2018 году.
Petra заявила, что торговые напряженные отношения между США и Китаем, превышающие обычные уровни запасы бриллиантов и устойчивое ужесточение ликвидности в среднем потоке алмазопровода способствовали сложной ситуации на рынке алмазов.
«Недавние беспорядки в Гонконге, обострение торговой напряженности между США и Китаем, а также опасения относительно роста в некоторых ведущих мировых экономиках являются еще одним препятствием на пути алмазного рынка в краткосрочной перспективе», - сообщили в компании.
Petra добыла 3,9 млн каратов алмазов, почти не показав изменений в производстве в годовом исчислении. Более высокий уровень производства на рудниках Куллинан (Cullinan) и Уильямсон (Williamson) компенсировался более низким, чем ожидалось, производством на шахте Финш (Finsch).

Мэтью Няунгуа, шеф-редактор Африканского бюро Rough&Polished

Версия для печати
О проекте
Новости
Аналитика
Календарь
Экспертиза
Эксклюзив
©2007-2019
Rough and Polished