Эксклюзив

Алмазный скальпель и система тендеров: скупой платит дважды?

ООО «Кристалин» является единственным в России предприятием, изготавливающим для отечественной медицины микрохирургические алмазные лезвия, соответствующие мировым требованиям, которые применяются в офтальмологии, нейрохирургии и пластической хирургии...

23 сентября 2019

Дидье Жиар: жесткая конкуренция среди диамантеров - один из факторов ценовой войны

Девятого сентября Французская ассоциация геммологии (Association Française de Gemmologie, AFG) провела свое очередное Парижское геммологическое рандеву. В преддверии этого мероприятия его организатор, руководитель AFG Дидье Жиар (Didier Giar)...

16 сентября 2019

«Отрасль находится под некоторым давлением, да ведь и сами алмазы, как известно, образуются под огромным давлением!» - говорит д-р Мартин Лик

Д-р Мартин Лик (Martin Leake), ветеран в области драгоценных камней, доктор геологии, проработал 22 года в BHP Billiton, а также создал маркетинговое подразделение мирового класса для компании Grib Diamonds в Антверпене. Позже, будучи независимым...

09 сентября 2019

Восстановление алмазной отрасли возможно в течение года при сохранении спроса со стороны конечного потребителя – Пол Зимниски

Независимый аналитик и консультант алмазной отрасли заявил, что в течение года, если спрос со стороны конечного потребителя сохранится, отрасль природных алмазов будет в лучшем положении. Пол Зимниски (Paul Zimnisky), дипломированный финансовый...

02 сентября 2019

Работая с учетом своих слабых и сильных сторон

Канон Джхавери (Canon Jhaveri) рос,  наблюдая за отцом-дилером бриллиантов и своим дядей, занимавшимся бриллиантами. Сверкание бриллиантов восхищало маленького мальчика, который становился все больше заинтригованным при каждом своем...

26 августа 2019

CIBJO выпускает специальный отчет по маркетингу и образованию

16 сентября 2019
Новости

cibjo_logo.jpgНа Конгрессе CIBJO в Манаме, Бахрейн, который запланирован на 18 ноября 2019 года, будет выпущен первый из специальных отчетов комиссий CIBJO. В отчете, подготовленном Комиссией по маркетингу и образованию CIBJO, возглавляемой Джонатаном Кендаллом (Jonathan Kendall), говорится о следующей большой группе потребителей ювелирных изделий, поколении Z, а также о том, что должна учитывать отрасль, чтобы ювелирные изделия оставались предпочтительной покупкой с расчетом на это поколение.
«Поколение Z скоро появится на наших рынках, если это еще не свершилось, - пишет  Кендалл. - По прогнозам, только в этом году ее представители этого поколения потратят 143 миллиарда долларов. Поэтому нам лучше перетянуть их на нашу сторону, если мы хотим наслаждаться радужным будущим. Будущий успех ювелирной отрасли будет зависеть от нашего понимания потребностей и желаний поколения Z. Если мы поймем запросы этого поколения правильно, мы все сможем ожидать успешных времен для торговли ювелирными изделиями. Но если мы поймем это поколение неправильно, то мы окажемся на свалке в мгновение ока».
«Поколение Z готово тратить огромные деньги, но на что-то стоящее. Чем больше добавленной стоимости, тем лучше, и это может быть связано с экологическими качествами продукции или социальной ценностью», - добавил Кендалл.

Аруна Гаитонде, шеф-редактор Азиатского бюро Rough&Polished

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