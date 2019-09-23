CIBJO выпускает специальный отчет по маркетингу и образованию

На Конгрессе CIBJO в Манаме, Бахрейн, который запланирован на 18 ноября 2019 года, будет выпущен первый из специальных отчетов комиссий CIBJO. В отчете, подготовленном Комиссией по маркетингу и образованию CIBJO, возглавляемой Джонатаном Кендаллом (Jonathan Kendall), говорится о следующей большой группе потребителей ювелирных изделий, поколении Z, а также о том, что должна учитывать отрасль, чтобы ювелирные изделия оставались предпочтительной покупкой с расчетом на это поколение.«Поколение Z скоро появится на наших рынках, если это еще не свершилось, - пишет Кендалл. - По прогнозам, только в этом году ее представители этого поколения потратят 143 миллиарда долларов. Поэтому нам лучше перетянуть их на нашу сторону, если мы хотим наслаждаться радужным будущим. Будущий успех ювелирной отрасли будет зависеть от нашего понимания потребностей и желаний поколения Z. Если мы поймем запросы этого поколения правильно, мы все сможем ожидать успешных времен для торговли ювелирными изделиями. Но если мы поймем это поколение неправильно, то мы окажемся на свалке в мгновение ока».«Поколение Z готово тратить огромные деньги, но на что-то стоящее. Чем больше добавленной стоимости, тем лучше, и это может быть связано с экологическими качествами продукции или социальной ценностью», - добавил Кендалл.