WGC запускает «Принципы ответственной добычи золота»

Всемирный совет по золоту (World Gold Council, WGC) недавно объявил о запуске своих Принципов ответственной добычи золота (Responsible Gold Mining Principles, RGMP) для решения ключевых экологических, социальных и управленческих проблем в золотодобывающем секторе. Согласно WGC, принципы определят четкие ожидания потребителей, инвесторов и участников цепочки поставок золота в будущем относительно того, что является ответственной добычей золота.Принципы охватывают сферы управления, связанные с этическим поведением, пониманием последствий и мониторингом цепочки поставок; социальные вопросы, касающиеся безопасности и здоровья, прав человека и конфликтов, трудовых прав и работы с общинами; вопросы по окружающей среде, которые подразумевают принятие мер по охране окружающей среды, сохранению биоразнообразия, особенно в области землепользования и ответственного закрытия шахт, а также охватывают вопросы использования воды, энергии и изменения климата.Терри Хейманн (Terry Heymann), финансовый директор Всемирного совета по золоту, сказал: «Наша цель заключается в том, чтобы Принципы ответственной добычи золота укрепили доверие к золоту и золотодобывающей промышленности. Потребители, инвесторы и нижестоящие представители цепочки поставок золота смогут с уверенностью заявить, что их золото было получено ответственно».Компании, внедряющие Принципы ответственной добычи золота, должны будут получить отдельный документ, предоставленный третьей стороной, выступающей гарантом. Это обеспечит дополнительную уверенность покупателей золота в том, что золото, которое они приобретают, поступило от ответственного поставщика.