Ангола откладывает открытый аукцион лицензий на добычу полезных ископаемых в Нью-Йорке

Ангола немного отложила процесс открытых торгов по пяти концессиям на добычу полезных ископаемых для организации нового роуд-шоу в Нью-Йорке, сообщило министерство минеральных ресурсов и нефти страны.Период проведения торгов изначально был назначен на 30 сентября - 2 октября, но теперь аукцион начнется 7 октября.За этим последует период от 25 до 120 дней для получения, анализа и отбора предложений и последующего предоставления лицензий на разработку полезных ископаемых.Презентации роуд-шоу уже проводились в Луанде 27 августа, а в Дубае - 10 сентября.За этим презентации начнутся в Пекине - 16 сентября, Лондоне - 20 сентября, Нью-Йорке - 30 сентября.Из пяти концессий на добычу полезных ископаемых, которые должны были быть выставлены на аукцион, две являются алмазными.Алмазные концессии находятся в провинциях Северная Лунда и Южная Лунда, а железная концессия расположена в провинции Северная Кванза.Две фосфатные концессии располагаются в провинциях Кабинда и Заир.В прошлом году в стране было добыто 9,4 млн каратов алмазов.