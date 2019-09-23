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26 августа 2019

Ангола откладывает открытый аукцион лицензий на добычу полезных ископаемых в Нью-Йорке

13 сентября 2019
Новости

angola_flag.pngАнгола немного отложила процесс открытых торгов по пяти концессиям на добычу полезных ископаемых для организации нового роуд-шоу в Нью-Йорке, сообщило министерство минеральных ресурсов и нефти страны.
Период проведения торгов изначально был назначен на 30 сентября - 2 октября, но теперь аукцион начнется 7 октября.
За этим последует период от 25 до 120 дней для получения, анализа и отбора предложений и последующего предоставления лицензий на разработку полезных ископаемых.
Презентации роуд-шоу уже проводились в Луанде 27 августа, а в Дубае - 10 сентября.
За этим презентации начнутся в Пекине - 16 сентября, Лондоне - 20 сентября, Нью-Йорке - 30 сентября.
Из пяти концессий на добычу полезных ископаемых, которые должны были быть выставлены на аукцион, две являются алмазными.  
Алмазные концессии находятся в провинциях Северная Лунда и Южная Лунда, а железная концессия расположена в провинции Северная Кванза.
Две фосфатные концессии располагаются в провинциях Кабинда и Заир.
В прошлом году в стране было добыто 9,4 млн каратов алмазов.  

Мэтью Няунгуа, шеф-редактор Африканского бюро Rough&Polished

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