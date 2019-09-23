Namdeb продала рудник Элизабет Бэй в местный консорциум

13 сентября 2019

Namdeb, совместное предприятие правительства Намибии и De Beers, продало свою шахту Элизабет Бэй (Elizabeth Bay) и связанные с ней морские активы в качестве действующего предприятия компании Lewcor Group, 100% акций которой находятся в собственности консорциума Намибии.Стоимость сделки для Namdeb составляет 120 млн намибийских долларов (USD 8,23 млн), и она может достигнуть 180 млн намибийских долларов.В Namdeb сообщили, что эта цифра может значительно увеличиться в долгосрочной перспективе, так как компания будет иметь долю от прибыли, полученной от продажи алмазов, добытых на определенных морских месторождениях, связанных с рудником Элизабет Бэй, на которых, по словам Lewcor, начнется производство в ближайшее время.Алмазная компания заявила, что изучила различные варианты продления срока службы рудника Элизабет Бэй после 2019 года, но прекратила свою деятельность в сентябре 2018 года, поскольку она больше не могла экономически управлять операциями по добыче.«После изучения вопроса Namdeb пришла к выводу, что лучший способ обеспечить будущее для шахты - найти оператора, подходящего для устойчивой эксплуатации рудника, который обеспечит продолжение занятости и экономической деятельности в Намибии», - говорится в сообщении.Namdeb заявила, что решение о продаже рудника компании Lewcor Group было основано на том, что у нее есть хорошие технические и финансовые возможности, а также сильные полномочия в области корпоративной социальной ответственности, в частности приверженность Намибии.«Хотя решение о продаже шахты было непростым, это было правильное решение для ее будущего, ее сотрудников и сообщества Людериц в целом», - сказал исполнительный директор Namdeb Риаан Бургер (Riaan Burger).