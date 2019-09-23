Эксклюзив

Алмазный скальпель и система тендеров: скупой платит дважды?

ООО «Кристалин» является единственным в России предприятием, изготавливающим для отечественной медицины микрохирургические алмазные лезвия, соответствующие мировым требованиям, которые применяются в офтальмологии, нейрохирургии и пластической хирургии...

23 сентября 2019

Дидье Жиар: жесткая конкуренция среди диамантеров - один из факторов ценовой войны

Девятого сентября Французская ассоциация геммологии (Association Française de Gemmologie, AFG) провела свое очередное Парижское геммологическое рандеву. В преддверии этого мероприятия его организатор, руководитель AFG Дидье Жиар (Didier Giar)...

16 сентября 2019

«Отрасль находится под некоторым давлением, да ведь и сами алмазы, как известно, образуются под огромным давлением!» - говорит д-р Мартин Лик

Д-р Мартин Лик (Martin Leake), ветеран в области драгоценных камней, доктор геологии, проработал 22 года в BHP Billiton, а также создал маркетинговое подразделение мирового класса для компании Grib Diamonds в Антверпене. Позже, будучи независимым...

09 сентября 2019

Восстановление алмазной отрасли возможно в течение года при сохранении спроса со стороны конечного потребителя – Пол Зимниски

Независимый аналитик и консультант алмазной отрасли заявил, что в течение года, если спрос со стороны конечного потребителя сохранится, отрасль природных алмазов будет в лучшем положении. Пол Зимниски (Paul Zimnisky), дипломированный финансовый...

02 сентября 2019

Работая с учетом своих слабых и сильных сторон

Канон Джхавери (Canon Jhaveri) рос,  наблюдая за отцом-дилером бриллиантов и своим дядей, занимавшимся бриллиантами. Сверкание бриллиантов восхищало маленького мальчика, который становился все больше заинтригованным при каждом своем...

26 августа 2019

Namdeb продала рудник Элизабет Бэй в местный консорциум

13 сентября 2019
Новости

namdeb_logo.pngNamdeb, совместное предприятие правительства Намибии и De Beers, продало свою шахту Элизабет Бэй (Elizabeth Bay) и связанные с ней морские активы в качестве действующего предприятия компании Lewcor Group, 100% акций которой находятся в собственности консорциума Намибии.
Стоимость сделки для Namdeb составляет 120 млн намибийских долларов (USD 8,23 млн), и она может достигнуть 180 млн намибийских долларов.
В Namdeb сообщили, что эта цифра может значительно увеличиться в долгосрочной перспективе, так как компания будет иметь долю от прибыли, полученной от продажи алмазов, добытых на определенных морских месторождениях, связанных с рудником Элизабет Бэй, на которых, по словам Lewcor, начнется производство в ближайшее время.
Алмазная компания заявила, что изучила различные варианты продления срока службы рудника Элизабет Бэй после 2019 года, но прекратила свою деятельность в сентябре 2018 года, поскольку она больше не могла экономически управлять операциями по добыче.
«После изучения вопроса Namdeb пришла к выводу, что лучший способ обеспечить будущее для шахты - найти оператора, подходящего для устойчивой эксплуатации рудника, который обеспечит продолжение занятости и экономической деятельности в Намибии», - говорится в сообщении.
Namdeb заявила, что решение о продаже рудника компании Lewcor Group было основано на том, что у нее есть хорошие технические и финансовые возможности, а также сильные полномочия в области корпоративной социальной ответственности, в частности приверженность Намибии.
«Хотя решение о продаже шахты было непростым, это было правильное решение для ее будущего, ее сотрудников и сообщества Людериц в целом», - сказал исполнительный директор Namdeb Риаан Бургер (Riaan Burger).

Мэтью Няунгуа, шеф-редактор Африканского бюро Rough&Polished

Версия для печати
О проекте
Новости
Аналитика
Календарь
Экспертиза
Эксклюзив
©2007-2019
Rough and Polished