Forevermark представляет коллекцию Artemis на Неделе моды в Нью-Йорке

Forevermark представила изысканные новые дизайны из коллекции Forevermark Artemis, которую она создала в сотрудничестве с известным модельером Бибху Мохапатрой (Bibhu Mohapatra) и PMJ Jewels, говорится в пресс-релизе, распространенном компанией.Ювелирная компания PMJ Jewels известна своими высокими стандартами точности и качества изготовления ювелирных изделий с бриллиантами, которые отличаются оригинальностью и элегантностью. В коллекции представлены многослойные ожерелья, коктейльные кольца, подвески, серьги, браслеты и другие вечерние украшения.«Forevermark с гордостью возвращается на Неделю моды в Нью-Йорке с нашими новейшими дизайнами из коллекции Forevermark Artemis в сотрудничестве с талантливым Бибху Мохапатрой. Последнее предложение от Бибху и PMJ Jewels находит отклик у женщин всего мира, поскольку оно обеспечивает идеальный баланс современности и традиций, создающих уверенность в будущем. Коллекция поистине особенная, сочетающая уникальное видение Бибху с безупречным мастерством PMJ и прекрасными бриллиантами Forevermark», - заявил Сачин Джейн (Sachin Jain), президент Forevermark India.«Нам доставляет огромное удовольствие сотрудничать с такими модными дизайнерами мирового уровня, как Бибху Мохапатра и Forevermark, чтобы продемонстрировать элегантные новые дизайны из коллекции Artemis во время Недели моды в Нью-Йорке. Коллекция из 17 экземпляров представляет собой ассортимент красивых, редких ювелирных изделий с бриллиантами, добытыми из ответственных источников. Эти уникальные изделия являются примером элегантности, утонченности, мастерства, которое идеально дополняет модные творения Бибху», - сообщил Динеш Джейн (Dinesh Jain), управляющий директор PMJ Jewels.Новые дизайны из изысканной коллекции Artemis будут доступны для продажи в студии Бибху Мохапатры в Нью-Йорке и магазине PMJ Jewels в Индии.