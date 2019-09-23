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Stornoway получила первоначальное постановление верховного суда Квебека

13 сентября 2019
Новости

stornoway-logo.pngStornoway Diamond Corporation объявила, что корпорация и ее дочерние компании - Stornoway Diamonds (Canada) Inc. (SDCI), Ashton Mining of Canada Inc. (Ashton) и FCDC Sales and Marketing Inc. (FCDC), совокупно именуемые SWY Parties, получили первоначальное постановление  верховного суда Квебека (палата по коммерции) о защите в соответствии с законом о договоренности кредиторов компаний (CCAA) в целях реструктуризации их финансовых дел.
В соответствии с условиями письма о намерениях (LOI), участвующие обеспеченные кредиторы  подтвердили свое намерение приобрести через общество, которое будет специально создано с этой целью, практически все активы и имущество SWY Parties и, таким образом, принять на себя долги и обязательства, причитающиеся обеспеченным кредиторам, а также текущие обязательства, связанные с эксплуатацией рудника Ренар (Renard), за некоторыми определенными исключениями.
Одновременно с LOI, SDCI, Ashton и FCDC в качестве заемщиков заключили с участвующими обеспеченными кредиторами окончательное и подлежащее обязательному исполнению соглашение о создании фонда оборотных средств с первоначальным капиталом в 20 млн канадских долларов, который может быть увеличен по решению обеспеченных кредиторов.
Первоначальное постановление, как ожидается, позволит SWY Parties продолжать выполнять свои краткосрочные и текущие платежные и другие обязательства перед работниками, поставщиками, а также клиентами по мере наступления срока их погашения.
К предусматриваемым LOI сделкам предъявляются определенные условия, включая вынесение судом окончательного, не подлежащего обжалованию постановления о передаче прав на имущество и утверждающего окончательные соглашения, которые дают право на продажу бизнеса SWY Parties участвующим обеспеченным кредиторам.
Как было объявлено ранее, торги простыми акциями Stornoway на фондовой бирже Торонто (TSX) остановлены. Корпорация ожидает, что процесс делистинга на TSX, объявленный 22 августа 2019 года, будет ускорен, и простые акции и конвертируемые долговые обязательства Stornoway вскоре будут исключены из торгов на TSX. Кроме того, учитывая вынесение  первоначального постановления,  корпорация считает, что, независимо от результатов разбирательства в рамках CCAA, не может быть и не будет никакой возмещаемой или остаточной стоимости ни по простым акциям Stornoway, ни по ее конвертируемым долговым обязательствам.

Алекс Шишло, редактор Европейского бюро Rough&Polished

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