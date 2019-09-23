Генеральный директор DMCC приветствует министра минеральных ресурсов Анголы в DMCC

13 сентября 2019

Фериал Ахмед (Feryal Ahmed), главный операционный директор Дубайского центра биржевых товаров (Dubai Multi Commodities Centre, DMCC), принял Диамантино Азеведо (Diamantino Azevedo), министра минеральных ресурсов и нефти Анголы, и высокопоставленную делегацию правительства Анголы в башне «Алмас», говорится в пресс-релизе, распространенном DMCC.









Фото: DMCC







Согласно заявлению, правление Дубайской алмазной биржи (Dubai Diamond Exchange, DDE) обсудило растущие торговые связи между Дубаем и Анголой и положение DMCC на фоне растущего статуса эмирата как ведущего мирового центра торговли алмазами. Только в прошлом году торговля ангольскими алмазами через Дубай составила почти 1 млрд долларов.

Также стороны обсудили важные аспекты деятельности DMCC - Дубайскую алмазную конференцию - и обновленную аукционную площадку Дубайской алмазной биржи. В ходе встречи Азеведо подтвердил заинтересованность правительства Анголы в конференции и участие в аукционах двух крупнейших алмазных компаний Анголы - Sodiam и Endiama.

Визит прошел в рамках международной торговой миссии правительства Анголы, которое стремится привлечь иностранные инвестиции и способствовать продвижению пяти концессий на добычу полезных ископаемых, доступных для публичного тендера. ОАЭ и Ангола в настоящее время имеют хорошие дипломатические отношения и установили прочные деловые связи в различных секторах, включая нефть и газ, драгоценные металлы, сельское хозяйство и другие крупные отрасли.



Аруна Гаитонде, шеф-редактор Азиатского бюро Rough&Polished