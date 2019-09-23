Botswana Diamonds на пути к получению разрешения на добычу на месторождении Марсфонтейн

Botswana Diamonds заявила, что компания Vutomi, принадлежащая ей на 40%, получила экологическое разрешение на переработку значительной части остаточного алмазоносного гравия, добытого на руднике Марсфонтейн (Marsfontein) в Южной Африке.Рудник расположен рядом с проектом Торни Ривер (Thorny River), который разрабатывается совместно предприятиями Southern Era, Palaeo и Vutomi.В компании заявили, что такое экологическое разрешение является «критическим шагом» к получению лицензии на добычу.«Мы считаем, что содержание алмазов в гравии и в отвалах на руднике Марсфонтейн является экономически выгодным, - сказал глава компании Джон Тилинг (John Teeling). - Чтобы получить разрешение на добычу, нам нужны определенные документы. Предоставление экологического разрешения является критически важным шагом. Это облегчает выдачу разрешения на добычу, необходимого Botswana Diamonds для добычи и продажи алмазов».Он добавил, что фирма планирует начать добычу с последующей выплатой роялти без каких-либо затрат для компании.Высокое содержание алмазов на руднике Марсфонтейн привлекло первичных алмазодобытчиков больше, чем гравий, несмотря на то, что его алмазоностность была подтверждена при последующем проведении программы отбора проб.Botswana Diamonds заявила, что определила потенциальных партнеров для проведения операций по обработке гравия и отвалов на руднике.