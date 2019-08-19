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22 июля 2019

Tango расторгает договор на обслуживание алмазного проекта в Анголе

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tango_mining_logo.pngTango Mining расторгла договор об оказании услуг по добыче и сбыту алмазов с Cooperativa Mineira Do Moquita в Анголе.
Компания также заявила, что два кредита от 12 сентября 2018 года, которые были взяты для финансирования капитальных и эксплуатационных расходов, связанных с добычей алмазов в Анголе, были прекращены.
В кратком заявлении, опубликованном компанией, не было указано причин прекращения контракта.
Tango заявила, что в прошлом месяце ангольская алмазодобывающая компания Endiama дала ей зеленый свет на возобновление работ на проекте Мокита (Moquita). 
С тех пор компания активно помогала Cooperativa Mineira Do Moquita в налаживании работ на руднике и восстановлении завода, а также в разработке плана шахты. 
Tango планирует сменить название на Southstone Minerals, и недавно она сообщила, что продаст свои металлургические угольные и горнодобывающие проекты, чтобы сосредоточиться на своих алмазных активах.

Мэтью Няунгуа, шеф-редактор Африканского бюро Rough&Polished

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