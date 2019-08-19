Tango расторгает договор на обслуживание алмазного проекта в Анголе

Tango Mining расторгла договор об оказании услуг по добыче и сбыту алмазов с Cooperativa Mineira Do Moquita в Анголе.Компания также заявила, что два кредита от 12 сентября 2018 года, которые были взяты для финансирования капитальных и эксплуатационных расходов, связанных с добычей алмазов в Анголе, были прекращены.В кратком заявлении, опубликованном компанией, не было указано причин прекращения контракта.Tango заявила, что в прошлом месяце ангольская алмазодобывающая компания Endiama дала ей зеленый свет на возобновление работ на проекте Мокита (Moquita).С тех пор компания активно помогала Cooperativa Mineira Do Moquita в налаживании работ на руднике и восстановлении завода, а также в разработке плана шахты.Tango планирует сменить название на Southstone Minerals, и недавно она сообщила, что продаст свои металлургические угольные и горнодобывающие проекты, чтобы сосредоточиться на своих алмазных активах.