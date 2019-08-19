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22 июля 2019

Botswana Diamonds возобновляет лицензии на разведку в Калахари

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botswana_diamonds_logo.pngДочерняя компания Botswana Diamonds Sunland Minerals продлила лицензии на разведку месторождений, расположенных в центральной части пустыни Калахари в Ботсване.
Лицензии на участки, которые занимают площадь чуть более 500 квадратных км, были продлены до 20 сентября 2021 года.
Botswana Diamonds уже определила потенциальные цели, готовые к бурению, благодаря проведению интенсивной работы, в том числе аэромагнитных исследований, наземных магнитных исследований, отбора проб почвы и  цели.
Анализ концентраций минералов-индикаторов кимберлита на участке указывает на близость расположения к кимберлитовым трубкам, которые, по мнению местных геологов, могут быть привлекательными по содержанию крупных и качественных алмазов.
Botswana Diamonds также заявила, что ведет расширенные переговоры с «крупным» международным производителем алмазов по поводу создания совместного предприятия для разработки этих участков.
В 2014 году компания создала совместное предприятие Sunland с АЛРОСА для тестирования существующих российских технологий разведки на основе большой базы данных Botswana Diamonds.
Однако россияне вышли из совместного предприятия после изменений в управленческой и корпоративной стратегии, которая сейчас направлена на развитие производства и маркетинга.

Мэтью Няунгуа, шеф-редактор Африканского бюро Rough&Polished

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