Эксклюзив

Алмазный бизнес по-прежнему блестящий, и его ждет хорошее будущее

Хитеш Патель (Hitesh Patel), управляющий директор Dharmanandan Diamonds Pvt. Ltd., в 1997 году стал заниматься семейным бизнесом и помогать своему отцу Лалджибхаю Пателю (Laljibhai Patel), основателю Dharmanandan Diamonds Pvt. Ltd. Воодушевленный...

19 августа 2019

Разговоры о ВЛБ – все это рекламная шумиха

Еще подростком Лука Лютербахер (Luca Luterbacher) начал заниматься дизайном и производством штучных украшений и отдельных изделий для друзей из состоятельных семей из Швейцарии и Лихтенштейна. В 2017 году он, наконец, инвестировал в свою собственную...

12 августа 2019

Правильная настройка рекламы - это главный вызов

На недавно прошедшем в прибалтийском Светлогорске Янтарном форуме (Amberforum) руководитель представительства ювелирной компании LA VIVION Андрей Янчевский поделился с корреспондентом Rough&Polished своими мыслями о состоянии и перспективах ювелирного...

05 августа 2019

Леон Дэниелс: мелкомасштабная добыча алмазов – будущее Ботсваны

Pangolin Diamonds, которая в настоящее время является самой активной геологоразведочной компанией в Ботсване, обратилась к властям южноафриканской страны с предложением включить алмазы в разрешение на добычу полезных ископаемых для малых горнодобывающих...

29 июля 2019

«До сих пор в Израиле существовала жесткая политика против ВЛБ; они были в течение многих лет запрещены на торговой площадке Израильской алмазной биржи» - Авиэль Элиа, управляющий директор Израильского алмазного института

Авиэль Элиа (Aviel Elia), адвокат по профессии, с 2013 года работал юридическим советником и секретарем Израильского алмазного института (IDI). Будучи ключевым участником команды руководителей IDI, он принимал участие в разработке стратегии...

22 июля 2019

Авиационная сделка с участием Murowa Diamonds провалилась - СМИ

Вчера
Новости

Murowa Diamonds обратилась в Верховный суд Зимбабве с просьбой вынудить оператора сафари поставить самолет Cessna 206G 1978 года, который компания приобрела за $85 000 в прошлом году.
Алмазодобытчик хочет, чтобы суд принудил Wilderness Safaris Zimbabwe доставить самолет или поручить шерифу передать его горнодобывающей фирме.
Murowa заявила, что проверила самолет в период с 25 по 27 мая 2018 года и 25 марта 2019 года отправила полную стоимость покупки на счет оператора сафари Stanbic Bank.
Тем не менее нарушая соглашение, Wilderness Safaris Zimbabwe, как утверждается, не смогла доставить самолет в соответствии с пунктом 6 соглашения.
Murowa Diamonds недавно начала разведку алмазов на общинных землях Сесе, Киви, провинция Масвинго.
Компания имеет 199 лицензий на добычу алмазов в Киви, но в настоящее время она работает только на двух участках.
В 2015 году Murowa произвела 255 000 каратов алмазов и в настоящее время производит около 1,2 миллиона каратов преимущественно белых алмазов ювелирного качества.
Компания использует сочетание стратегии органического и неорганического роста, чтобы к 2022 году увеличить производство до 5 миллионов каратов в год.

Мэтью Няунгуа, шеф-редактор Африканского бюро Rough&Polished

Версия для печати
О проекте
Новости
Аналитика
Календарь
Экспертиза
Эксклюзив
©2007-2019
Rough and Polished