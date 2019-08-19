Авиационная сделка с участием Murowa Diamonds провалилась - СМИ

Вчера

Murowa Diamonds обратилась в Верховный суд Зимбабве с просьбой вынудить оператора сафари поставить самолет Cessna 206G 1978 года, который компания приобрела за $85 000 в прошлом году.

Алмазодобытчик хочет, чтобы суд принудил Wilderness Safaris Zimbabwe доставить самолет или поручить шерифу передать его горнодобывающей фирме.

Murowa заявила, что проверила самолет в период с 25 по 27 мая 2018 года и 25 марта 2019 года отправила полную стоимость покупки на счет оператора сафари Stanbic Bank.

Тем не менее нарушая соглашение, Wilderness Safaris Zimbabwe, как утверждается, не смогла доставить самолет в соответствии с пунктом 6 соглашения.

Murowa Diamonds недавно начала разведку алмазов на общинных землях Сесе, Киви, провинция Масвинго.

Компания имеет 199 лицензий на добычу алмазов в Киви, но в настоящее время она работает только на двух участках.

В 2015 году Murowa произвела 255 000 каратов алмазов и в настоящее время производит около 1,2 миллиона каратов преимущественно белых алмазов ювелирного качества.

Компания использует сочетание стратегии органического и неорганического роста, чтобы к 2022 году увеличить производство до 5 миллионов каратов в год.



Мэтью Няунгуа, шеф-редактор Африканского бюро Rough&Polished