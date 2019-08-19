GSI проверила товары Marks Jewelers на наличие нераскрытых лабораторных бриллиантов

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Лаборатория Gemological Science International (GSI), одна из крупнейших геммологических организаций в мире и лидер в области идентификации и скрининга бриллиантов, осуществила проверку всей товарной продукции компании Marks Jewelers на возможное наличие нераскрытых бриллиантов, выращенных в лабораторных условиях.

GSI направила свою мобильную команду в ювелирный магазин Marks Jewelers площадью 25 тыс кв футов в Монтгомеривилле, штат Пенсильвания, для скрининга и проверки всех ювелирных изделий с бриллиантами, выставленных на витрины и находящихся в запасниках.

«Команда GSI работала чрезвычайно профессионально, и мы рады, что ее члены быстро и эффективно проверили весь наш товарный ряд», - заявил Джим Брусиловски (Jim Brusilovsky), президент Marks Jewelers.









Фото: GSI











«Команда GSI прибыла со своим оборудованием, создала испытательный полигон и приступила к работе с минимальным нарушением ритма бизнеса. Благодаря гарантиям GSI мы знаем, что все наши наличествующие и поступающие бриллианты не содержат выращенных в лабораториях камней», - сказала, в свою очередь, Дарин Брусиловски (DareenBrusilovsky), вице-президент компании по товарной продукции.

«Marks Jewelers является настоящим отраслевым лидером. У Джима сильное чувство ответственности перед своими клиентами, и поэтому он стал пионером среди независимых ювелиров, решив провести скрининг и проверить свои запасы ювелирных изделий с бриллиантами. Мы благодарим Джима и команду Mark Jewelers за передовую практику и призываем всех розничных торговцев внедрить практику обнаружения нераскрытых лабораторных бриллиантов. Я хочу подчеркнуть, что проблема нераскрытых бриллиантов по-прежнему актуальна для нашей индустрии», - сказала Дебби Азар , президент и соучредитель GSI.

GSI является мировым лидером в области геммологических услуг, располагая 13-ю лабораториями на четырех континентах и сочетая современные технологии с самыми высокими этическими стандартами.

Недавно GSI открыла в Нью-Йорке новую лабораторию по скринингу и выявлению нераскрытых бриллиантов площадью 4,2 тыс кв футов.



Алекс Шишло, редактор Европейского бюро Rough&Polished