Эксклюзив

Алмазный бизнес по-прежнему блестящий, и его ждет хорошее будущее

Хитеш Патель (Hitesh Patel), управляющий директор Dharmanandan Diamonds Pvt. Ltd., в 1997 году стал заниматься семейным бизнесом и помогать своему отцу Лалджибхаю Пателю (Laljibhai Patel), основателю Dharmanandan Diamonds Pvt. Ltd. Воодушевленный...

19 августа 2019

Разговоры о ВЛБ – все это рекламная шумиха

Еще подростком Лука Лютербахер (Luca Luterbacher) начал заниматься дизайном и производством штучных украшений и отдельных изделий для друзей из состоятельных семей из Швейцарии и Лихтенштейна. В 2017 году он, наконец, инвестировал в свою собственную...

12 августа 2019

Правильная настройка рекламы - это главный вызов

На недавно прошедшем в прибалтийском Светлогорске Янтарном форуме (Amberforum) руководитель представительства ювелирной компании LA VIVION Андрей Янчевский поделился с корреспондентом Rough&Polished своими мыслями о состоянии и перспективах ювелирного...

05 августа 2019

Леон Дэниелс: мелкомасштабная добыча алмазов – будущее Ботсваны

Pangolin Diamonds, которая в настоящее время является самой активной геологоразведочной компанией в Ботсване, обратилась к властям южноафриканской страны с предложением включить алмазы в разрешение на добычу полезных ископаемых для малых горнодобывающих...

29 июля 2019

«До сих пор в Израиле существовала жесткая политика против ВЛБ; они были в течение многих лет запрещены на торговой площадке Израильской алмазной биржи» - Авиэль Элиа, управляющий директор Израильского алмазного института

Авиэль Элиа (Aviel Elia), адвокат по профессии, с 2013 года работал юридическим советником и секретарем Израильского алмазного института (IDI). Будучи ключевым участником команды руководителей IDI, он принимал участие в разработке стратегии...

22 июля 2019

Blue Nile назначает нового генерального директора - СМИ

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Шон Келл (Sean Kell) сменит Эрика Андерсона (Eric Anderson) на посту главного исполнительного директора в Blue Nile, сообщает JCK.
«Поскольку отрасли обручальных колец и ювелирных изделий продолжают развиваться, лидерство и стратегическое видение Шона улучшат современный подход Blue Nile для того, чтобы стать ювелиром наших клиентов на всю жизнь, - привело агентство слова Дэвида Хамфри (David Humphrey), управляющего директора Bain Capital Private Equity и члена совета директоров Blue Nile. - Шон - опытный лидер, и мы очень рады, что он станет следующим генеральным директором Blue Nile».
Компания уже сменила четырех топ-менеджеров с 2017 года, когда она была куплена Bain Capital, сообщает агентство.

Виктория Кири, корреспондент Европейского бюро Rough&Polished, Страсбург

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