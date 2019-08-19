Blue Nile назначает нового генерального директора - СМИ

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Шон Келл (Sean Kell) сменит Эрика Андерсона (Eric Anderson) на посту главного исполнительного директора в Blue Nile, сообщает JCK.

«Поскольку отрасли обручальных колец и ювелирных изделий продолжают развиваться, лидерство и стратегическое видение Шона улучшат современный подход Blue Nile для того, чтобы стать ювелиром наших клиентов на всю жизнь, - привело агентство слова Дэвида Хамфри (David Humphrey), управляющего директора Bain Capital Private Equity и члена совета директоров Blue Nile. - Шон - опытный лидер, и мы очень рады, что он станет следующим генеральным директором Blue Nile».

Компания уже сменила четырех топ-менеджеров с 2017 года, когда она была куплена Bain Capital, сообщает агентство.



Виктория Кири, корреспондент Европейского бюро Rough&Polished, Страсбург