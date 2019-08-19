Индийский алмазный рудник Бандер, вероятно, будет восстановлен

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Алмазный проект Бандер (Bunder) в штате Мадхья-Прадеш (Индия), в котором добыча алмазов ведется в районе Чхатарпур (Chhatarpur) и запасы которого оцениваются в 34,20 млн каратов, может быть восстановлен, сообщает Times of India.

После того, как в 2017 году Rio Tinto оставила проект, такие конгломераты, как Адани и Веданта и другие, проявили интерес к проекту.

Представители шести горнодобывающих компаний также недавно устроили специальную выставку алмазов весом 2 700 карат в районе Панна. Эти алмазы были добыты на проекте Бандер компанией Rio Tinto, прежде чем она отказалась от проекта.

В ответ на приглашение правительства штата принять участие в тендере на проект Бандер шесть компаний, в частности Essel, Adani, Fura, Vedanta Rungta, Vedanta и National Mineral Development Corporation (NMDC), проявили живой интерес.

20 августа около 28 представителей этих компаний представили выставку, сообщил окружной контролер района Панна Карамвеер Шарма (Karamveer Sharma).

Министр горнодобывающей промышленности Нарендра Сингх Пармар (Narendra Singh Parmar) сказал, что алмазы, представленные в провинции Панна, включают в себя камни ювелирного качества и бесцветные алмазы. «Во время предтендерной встречи в Бхопале представители отрасли также проявили интерес к алмазам, добываемым на проекте Бандер и хранящимся в провинции Панна, где NMDC долгое время занимается добычей алмазов.



Аруна Гаитонде, шеф-редактор Азиатского бюро Rough&Polished