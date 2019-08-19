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Pangolin определяет высокоприоритетные цели для бурения на проекте в Ботсване

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pangolin_diamonds-logo.pngPangolin Diamonds определила высокоприоритетные цели бурения после обнаружения алмазов и миниралов-индикаторов на своем продвинутом этапе разработки проекта MSC в Ботсване.
Проект MSC - это участок площадью 10 квадратных км, расположенный в пределах алмазного проекта Малатсваэ (Malatswae), - примерно в 100 км к юго-востоку от кимберлитового месторождения Орапа (Orapa).
Компания заявила, что проект MSC характеризуется необычно высоким количеством алмазов, извлеченных из образцов почвы.
«На сегодняшний день мы извлекли 16 алмазов из образцов почвы в диапазоне от +0,425 мм до 2,0 мм, - сообщили в Pangolin. - Алмазы сосредоточены в четырех разных зонах на территории проекта MSC, что предполагает наличие нескольких источников алмазоносного кимберлита».
Компания также обнаружила минералы-индикаторы алмазов, такие как гранат, ильменит, оливин и фрагмент мантии ксенолита в образцах почвы в пределах территории проекта MSC.
В некоторых случаях наблюдается рыхлый кимберлит, прикрепленный к минералам-индикаторам, что указывает на наличие источника поблизости.
Pangolin располагает двумя исследовательскими группами, которые проводят подробные геомагнитные исследования грунта, аудиомагнитотеллурические исследования и отбор проб почвы высокой плотности.

Мэтью Няунгуа, шеф-редактор Африканского бюро Rough&Polished

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