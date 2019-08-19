Эксклюзив

Алмазный бизнес по-прежнему блестящий, и его ждет хорошее будущее

Хитеш Патель (Hitesh Patel), управляющий директор Dharmanandan Diamonds Pvt. Ltd., в 1997 году стал заниматься семейным бизнесом и помогать своему отцу Лалджибхаю Пателю (Laljibhai Patel), основателю Dharmanandan Diamonds Pvt. Ltd. Воодушевленный...

19 августа 2019

Разговоры о ВЛБ – все это рекламная шумиха

Еще подростком Лука Лютербахер (Luca Luterbacher) начал заниматься дизайном и производством штучных украшений и отдельных изделий для друзей из состоятельных семей из Швейцарии и Лихтенштейна. В 2017 году он, наконец, инвестировал в свою собственную...

12 августа 2019

Правильная настройка рекламы - это главный вызов

На недавно прошедшем в прибалтийском Светлогорске Янтарном форуме (Amberforum) руководитель представительства ювелирной компании LA VIVION Андрей Янчевский поделился с корреспондентом Rough&Polished своими мыслями о состоянии и перспективах ювелирного...

05 августа 2019

Леон Дэниелс: мелкомасштабная добыча алмазов – будущее Ботсваны

Pangolin Diamonds, которая в настоящее время является самой активной геологоразведочной компанией в Ботсване, обратилась к властям южноафриканской страны с предложением включить алмазы в разрешение на добычу полезных ископаемых для малых горнодобывающих...

29 июля 2019

«До сих пор в Израиле существовала жесткая политика против ВЛБ; они были в течение многих лет запрещены на торговой площадке Израильской алмазной биржи» - Авиэль Элиа, управляющий директор Израильского алмазного института

Авиэль Элиа (Aviel Elia), адвокат по профессии, с 2013 года работал юридическим советником и секретарем Израильского алмазного института (IDI). Будучи ключевым участником команды руководителей IDI, он принимал участие в разработке стратегии...

22 июля 2019

Израильская алмазная индустрия с нетерпением ждет многообещающей выставки в Гонконге

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Несмотря на беспорядки в Гонконге, Израильский институт алмазов (Israel Diamond Institute, IDI), организатор израильского алмазного павильона на предстоящей ювелирной ярмарке, которая состоится в Гонконге в сентябре, ожидает успешного шоу, сообщается в пресс-релизе, распространенном IDI. 
Представители IDI сказали, что организаторы шоу заверили их в том, что они готовы к любым непредвиденным обстоятельствам и что проведение выставки не сорвется. Председатель IDI Боаз Молдавски (Boaz Moldawsky) сказал: «Несмотря на беспорядки в Гонконге и замедление на китайском рынке, мы с осторожностью и оптимистично настроены в отношении выставки, которая остается одним из самых важных торговых событий года. Я рад, что у нас будет большой уровень посетителей на выставке, 75 экспонентов, и я уверен, что наш павильон привлечет большое количество посетителей. Я надеюсь, что большое количество ожидаемых покупателей приведет к положительным результатам для членов нашей организации», - сказал он.

Аруна Гаитонде, шеф-редактор Азиатского бюро Rough&Polished

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