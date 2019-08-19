Израильская алмазная индустрия с нетерпением ждет многообещающей выставки в Гонконге

Сегодня

Несмотря на беспорядки в Гонконге, Израильский институт алмазов (Israel Diamond Institute, IDI), организатор израильского алмазного павильона на предстоящей ювелирной ярмарке, которая состоится в Гонконге в сентябре, ожидает успешного шоу, сообщается в пресс-релизе, распространенном IDI.

Представители IDI сказали, что организаторы шоу заверили их в том, что они готовы к любым непредвиденным обстоятельствам и что проведение выставки не сорвется. Председатель IDI Боаз Молдавски (Boaz Moldawsky) сказал: «Несмотря на беспорядки в Гонконге и замедление на китайском рынке, мы с осторожностью и оптимистично настроены в отношении выставки, которая остается одним из самых важных торговых событий года. Я рад, что у нас будет большой уровень посетителей на выставке, 75 экспонентов, и я уверен, что наш павильон привлечет большое количество посетителей. Я надеюсь, что большое количество ожидаемых покупателей приведет к положительным результатам для членов нашей организации», - сказал он.



Аруна Гаитонде, шеф-редактор Азиатского бюро Rough&Polished