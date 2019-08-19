Pandora сообщила финансовые результаты за II квартал 2019 года

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Ювелирная компания Pandora сообщила о финансовых результатах за второй квартал 2019 года.

По данным датской компании, показатель ее органического роста снизился на 7%, а общий объем сопоставимых продаж – на 10% - за счет снижения трафика в физические магазины. При этом в сети интернет-магазинов рост продаж составил 22%.









Фото: Pandora







В течение второго квартала Pandora быстро достигла прогресса в процессе подготовки перезапуска бренда, который состоится 29 августа. Он начнется с глобального PR-мероприятия 28 августа в Лос-Анджелесе, которое будет сфокусировано на новой цели бренда - «Мы посвящаем себя человеческим приверженностям – страстям, встречам и путешествиям». Перезапуск бренда призван повысить его актуальность посредством повышения взаимодействия с потребителями.

Pandora объявляет также о предстоящем открытии новых интернет-магазинов и обновлении присутствия на таких рынках, как Tmall.

«Финансовые результаты во втором квартале 2019 года соответствовали планам. В этом квартале мы быстро продвинулись по ряду важных коммерческих инициатив, которые мы можем вскоре раскрыть и продемонстрировать нашим потребителям в рамках нашего бренда, перезапускаемого 29 августа. Наши подготовительные и маркетинговые пилотные проекты стимулируют уверенность в правильности взятого направления - улучшая исполнение с акцентом на базовые ценности Pandora, мы можем повысить нашу значимость для потребителей во всем мире. Это первый важный шаг на нашем пути к позитивному росту», - заявил Александр Лачик (Alexander Lacik), президент и генеральный директор Pandora.





Алекс Шишло, редактор Европейского бюро Rough&Polished