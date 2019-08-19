Алмазы, добытые в провинции Панна, будут выставлены на аукцион в Сурате

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Алмазы, добытые на рудниках в провинции Панна штата Мадхья-Прадеш в Индии, могут в скором времени быть проданы с аукциона в Сурате. Команда из корпорации развития минеральных ресурсов Индии National Mineral Development Corporation, которая управляет шахтами в штате Мадхья-Прадеш, как ожидается, прибудет в Сурат 26 августа с тем, чтобы провести оценку алмазов перед проведением аукциона, сообщает Indian Express.

Региональный председатель Совета по содействию экспорту драгоценных камней и ювелирных изделий (Gem & Jewellery Export Promotion Council) в Гуджарате Динеш Навадия (Dinesh Navadia) сказал: «Мы попросили их приехать в Сурат на аукцион алмазного сырья. Они приедут 26 августа для проведения оценки и проверки нашей инфраструктуры. Мы взяли в аренду целый этаж в Гуджаратской алмазной бирже (Gujarat Hira Bourse, GHB) в Ичхапоре, Сурат, чтобы провести аукцион по продаже алмазов. Мы также разработали платформу и назвали ее Surat International Diatrade Centre».

Навадия сказал, что арендная плата будет взиматься с аукционистов, которые будут выбраны путем тендера, в том числе и из Сурата.

По данным NMDC, регулярные аукционы алмазного сырья проводились в Мумбае и Джайпуре, но предложение провести тендер в Сурате поступило первый раз, и корпорация надеется, что это станет хорошей возможностью для алмазной отрасли.



Аруна Гаитонде, шеф-редактор Азиатского бюро Rough&Polished