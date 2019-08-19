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22 июля 2019

Высокие цены и низкий спрос на золото негативно отразятся на продажах золота в Индии

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В этом году ювелирам в Индии грозит мрачный сезон выставок из-за рекордно высоких цен на золото, а спрос угрожает быть самым низким за три года, сообщают средства массовой информации.  

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            Фото: Wikipedia


С ростом спроса на 9% в период с января по июнь ювелиры ожидали, что уровень потребления ювелирных изделий из золота вырастет через несколько лет. По данным Всемирного совета по золоту (World Gold Council), закупки в Индии в период с января по июнь составили 372,2 тонны, что является самым высоким показателем за период с 2013 года. Однако налог на импорт золота поднял внутренние цены до рекордного уровня в $541 за 10 грамм на прошлой неделе. Фьючерсы на золото в Мумбае с июня выросли примерно на 17% из-за местных факторов, а также в связи с притоком заграничного наличного золота, цены на которое выросли до шестилетнего максимума по мере развития торговой войны между США и Китаем. 
Из-за опасений рецессии, потрясающих мировой рынок в связи с затягиванием торговой войны, цены золото продолжат расти, и многие аналитики прогнозируют рост до отметки в $1 600 за унцию.

Аруна Гаитонде, шеф-редактор Азиатского бюро Rough&Polished

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