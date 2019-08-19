Торговля золотом в ОАЭ продолжает падать, по мере того как цены растут

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Если покупатели будут и дальше воздерживаться от покупок, продажи в третьем квартале, вероятно, окажутся где-то на 8-15% ниже, чем в последние годы. Даже рекламные акции не помогают ритейлерам золотых ювелирных изделий в ОАЭ продавать украшения, как это было раньше, сообщает Gulf News.

Отсутствие спроса связывают с ценами на золото. Так, официальный курс золота в Дубае в настоящее время находится на уровне 171,75 дирхамов за грамм золота пробы 22 карата, и цена, как ожидается, возрастет до 180 дирхамов.

По словам Абдула Салама К.П. (Abdul Salam K.P), исполнительного директора Malabar Gold and Diamonds, падение спроса является одним из самых резких за последнее время.

«В прошлом году цены находились в диапазоне 140 дирхамов за грамм или около того, и с такими ценами был хороший спрос на золотые изделия, - сказал Салам, который также входит в совет директоров Dubai Gold & Jewellery Group. - От этого уровня до настоящего времени снижение будет составлять 20-25%. Сейчас в ОАЭ не лучший момент для золотого сектора».



Аруна Гаитонде, шеф-редактор Азиатского бюро Rough&Polished