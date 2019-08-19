Эксклюзив

Алмазный бизнес по-прежнему блестящий, и его ждет хорошее будущее

Хитеш Патель (Hitesh Patel), управляющий директор Dharmanandan Diamonds Pvt. Ltd., в 1997 году стал заниматься семейным бизнесом и помогать своему отцу Лалджибхаю Пателю (Laljibhai Patel), основателю Dharmanandan Diamonds Pvt. Ltd. Воодушевленный...

19 августа 2019

Разговоры о ВЛБ – все это рекламная шумиха

Еще подростком Лука Лютербахер (Luca Luterbacher) начал заниматься дизайном и производством штучных украшений и отдельных изделий для друзей из состоятельных семей из Швейцарии и Лихтенштейна. В 2017 году он, наконец, инвестировал в свою собственную...

12 августа 2019

Правильная настройка рекламы - это главный вызов

На недавно прошедшем в прибалтийском Светлогорске Янтарном форуме (Amberforum) руководитель представительства ювелирной компании LA VIVION Андрей Янчевский поделился с корреспондентом Rough&Polished своими мыслями о состоянии и перспективах ювелирного...

05 августа 2019

Леон Дэниелс: мелкомасштабная добыча алмазов – будущее Ботсваны

Pangolin Diamonds, которая в настоящее время является самой активной геологоразведочной компанией в Ботсване, обратилась к властям южноафриканской страны с предложением включить алмазы в разрешение на добычу полезных ископаемых для малых горнодобывающих...

29 июля 2019

«До сих пор в Израиле существовала жесткая политика против ВЛБ; они были в течение многих лет запрещены на торговой площадке Израильской алмазной биржи» - Авиэль Элиа, управляющий директор Израильского алмазного института

Авиэль Элиа (Aviel Elia), адвокат по профессии, с 2013 года работал юридическим советником и секретарем Израильского алмазного института (IDI). Будучи ключевым участником команды руководителей IDI, он принимал участие в разработке стратегии...

22 июля 2019

Торговля золотом в ОАЭ продолжает падать, по мере того как цены растут

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Если покупатели будут и дальше воздерживаться от покупок, продажи в третьем квартале, вероятно, окажутся где-то на 8-15% ниже, чем в последние годы. Даже рекламные акции не помогают ритейлерам золотых ювелирных изделий в ОАЭ продавать украшения, как это было раньше, сообщает Gulf News.
Отсутствие спроса связывают с ценами на золото. Так, официальный курс золота в Дубае в настоящее время находится на уровне 171,75 дирхамов за грамм золота пробы 22 карата, и цена, как ожидается, возрастет до 180 дирхамов. 
По словам Абдула Салама К.П. (Abdul Salam K.P), исполнительного директора Malabar Gold and Diamonds, падение спроса является одним из самых резких за последнее время. 
«В прошлом году цены находились в диапазоне 140 дирхамов за грамм или около того, и с такими ценами был хороший спрос на золотые изделия, - сказал Салам, который также входит в совет директоров Dubai Gold & Jewellery Group. - От этого уровня до настоящего времени снижение будет составлять 20-25%. Сейчас в ОАЭ не лучший момент для золотого сектора».

Аруна Гаитонде, шеф-редактор Азиатского бюро Rough&Polished

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